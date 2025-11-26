قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيس الوزراء الجزائري: شراكة واعدة مع مصر لتعظيم التعاون وزيادة الاستثمارات بين البلدين

سيفي غريب، رئيس الوزراء الجزائري
سيفي غريب، رئيس الوزراء الجزائري
منار عبد العظيم

أكد سيفي غريب، رئيس الوزراء الجزائري، أن الدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر مثّلت فرصة مهمة لتقييم مستوى التعاون بين البلدين، وبحث سبل تطويره في ظل الحراك الاقتصادي الكبير الذي يشهده الجانبان.

نمو متزايد في التبادل التجاري ومشروعات الشراكة

وأشار غريب، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي في القاهرة، إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموًا مستمرًا، لافتًا إلى أن مشروعات الاستثمار والشراكة سجلت ارتفاعًا لافتًا في العديد من القطاعات الواعدة، من بينها:

الطاقة

البتروكيماويات

الصناعة الكهربائية

الصناعات المختلفة

البناء والأشغال العمومية

الخدمات

الفلاحة

شراكة واعدة لتعظيم التكامل الاقتصادي

وأوضح رئيس الوزراء الجزائري أن الشراكة بين مصر والجزائر أصبحت تشكل إطارًا واعدًا لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي وتعظيم النفع المتبادل، بما يعزز التفاعل المثمر بين الشعبين ويفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون.

إصلاحات اقتصادية جاذبة للاستثمار

وأشاد غريب بالإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والتي أسهمت في توفير تسهيلات واسعة وحوافز مهمة خلقت بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المباشرة، وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية بين البلدين، مؤكدًا أن ذلك يعكس الزخم الاقتصادي المتصاعد ويدعم فرص التعاون المستقبلي.

سيفي غريب رئيس الوزراء الجزائري الدكتور مصطفى مدبولي

