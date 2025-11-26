قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير الصناعة الجزائري: تحفيزات صناعية لتسريع المشروعات الكبرى بين مصر والجزائر

منار عبد العظيم

أكد يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، أن الجزائر توفر منظومة متكاملة من القوانين والتحفيزات الصناعية التي تستهدف عددًا من القطاعات الحيوية، بهدف جذب المستثمرين ودعم التوسع الصناعي.

تسريع المشروعات ذات الأثر الكبير

وأوضح الوزير أن هناك توجيهات حكومية واضحة تهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى ذات التأثير الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية لـ  للمشروعات الاستراتيجية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية، والدوائية، والتحول التكنولوجي.

تكامل اقتصادي يجب استغلاله بذكاء

وأشار بشير إلى أن التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر يمثل فرصة مهمة يجب استغلالها بذكاء، لافتًا إلى أن البلدين يمتلكان أسواقًا واسعة وإمكانات ضخمة، ما يفتح المجال أمام شراكات صناعية فعّالة.

فرص واقعية وتعاون واعد

وأضاف الوزير أن الجانبين المصري والجزائري يريان فرصًا واقعية للتعاون في الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية الصناعات الكيماوية والتقوية كمسارات واعدة يمكن أن تحقق قيمة مضافة كبيرة.

دعم كامل للمبادرات الجادة

واختتم بشير بتأكيد دعم الجزائر لجميع المبادرات الجادة التي تستهدف تعزيز التعاون الصناعي مع مصر، مؤكدًا أن بلاده ترحب بكل شراكة تقوم على الجدوى والالتزام وتخدم مصالح الشعبين.

وزير الصناعة الجزائري جذب المستثمرين القطاعات الحيوية

الملكية الفكرية

الجزائر تحتضن الاجتماع الإقليمي لرؤساء مكاتب حق المؤلف في المنطقة العربية

هشام نزيه

“الألحان الخالدة” تحتفي بروائع الشريعي وهشام نزيه بأداء أوركسترالي مبهر

Zootopia 2

قبل طرحه في مصر.. كل ما تريد معرفته عن Zootopia 2

بالصور

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

