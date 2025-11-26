وزير الصناعة الجزائري: تحفيزات صناعية لتسريع المشروعات الكبرى بين مصر والجزائر

أكد يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، أن الجزائر توفر منظومة متكاملة من القوانين والتحفيزات الصناعية التي تستهدف عددًا من القطاعات الحيوية، بهدف جذب المستثمرين ودعم التوسع الصناعي.

تسريع المشروعات ذات الأثر الكبير

وأوضح الوزير أن هناك توجيهات حكومية واضحة تهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى ذات التأثير الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية لـ للمشروعات الاستراتيجية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية، والدوائية، والتحول التكنولوجي.

تكامل اقتصادي يجب استغلاله بذكاء

وأشار بشير إلى أن التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر يمثل فرصة مهمة يجب استغلالها بذكاء، لافتًا إلى أن البلدين يمتلكان أسواقًا واسعة وإمكانات ضخمة، ما يفتح المجال أمام شراكات صناعية فعّالة.

فرص واقعية وتعاون واعد

وأضاف الوزير أن الجانبين المصري والجزائري يريان فرصًا واقعية للتعاون في الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية الصناعات الكيماوية والتقوية كمسارات واعدة يمكن أن تحقق قيمة مضافة كبيرة.

دعم كامل للمبادرات الجادة

واختتم بشير بتأكيد دعم الجزائر لجميع المبادرات الجادة التي تستهدف تعزيز التعاون الصناعي مع مصر، مؤكدًا أن بلاده ترحب بكل شراكة تقوم على الجدوى والالتزام وتخدم مصالح الشعبين.