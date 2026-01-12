قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: القوافل العلاجية خدمت 1.5 مليون مواطن بالمحافظات في 2025
بيزعل مننا الجيران .. صبي الخردة خلص على أخوه بخطة خبيثة في البحيرة
السيطرة على حريق هائل داخل حديقة الإدارة الزراعية بالمحلة دون إصابات.. صور
سؤال في النواب حول الأخطاء بامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي
ترامب: ندرس الخيارات العسكرية لضرب إيران
ترامب يهدد بمنع “إكسون موبيل” من الاستثمار في فنزويلا
ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بعد اختطاف رئيسها
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

السيطرة على حريق هائل داخل حديقة الإدارة الزراعية بالمحلة دون إصابات.. صور

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية صباح اليوم من إخماد نيران حريق هائل بالأشجار والهيش داخل حديقة الإدارة الزراعية بعدما تم الدفع ب3 سيارات مطافئ وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران داخل حديقة الإدارة الزراعية بنطاق دائرة القسم.

إخماد نيران حريق 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع ب3 سيارات مطافئ وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

السيطرة على حريق 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية إخماد نيران حريق يلتهم اشجار الإدارة الزراعية المحلة

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

