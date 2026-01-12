السيطرة على حريق هائل داخل حديقة الإدارة الزراعية بالمحلة دون إصابات.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية صباح اليوم من إخماد نيران حريق هائل بالأشجار والهيش داخل حديقة الإدارة الزراعية بعدما تم الدفع ب3 سيارات مطافئ وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران داخل حديقة الإدارة الزراعية بنطاق دائرة القسم.

إخماد نيران حريق



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع ب3 سيارات مطافئ وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

السيطرة على حريق



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.