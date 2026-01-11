قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

حنان توفيق

كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس غدا الإثنين، وتوقعت أن تسود أجواء شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلة للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلا للدفء نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية؛ تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية، ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري، تكون خفيفة على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء، قد تمتد خفيفة مساء إلى القاهرة، وتنشط رياح على كل الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج من 3.5 متر إلى 5.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة / العظمى / الصغرى
القاهرة 19 11
العاصمة الإدارية 20 09
6 أكتوبر 20 09
بنها 18 10 
دمنهور 18 10
وادي النطرون 19 11
كفر الشيخ 18 10
بلطيم 18 10
المنصورة 19 11 
الزقازيق 19 11 
شبين الكوم 18 10
طنطا 18 10
دمياط 20 12
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 20 09
رفح 20 09
رأس سدر 21 10
نخل 18 01
كاترين 15 00
الطور 21 09
طابا 20 08
شرم الشيخ 24 16
الغردقة 23 13
الإسكندرية 17 10
العلمين 18 11
مطروح 16 10
السلوم 15 10
سيوة 17 06
رأس غارب 22 11
سفاجا 23 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 27 17
حلايب 25 19
أبو رماد 26 16
مرسى حميرة 26 17
أبرق 27 15 
جبل علبة 27 15
رأس حدربة 26 16
الفيوم 19 08
بني سويف 20 08
المنيا 20 06
أسيوط 19 06
سوهاج 21 08
قنا 22 09 
الأقصر 22 08
أسوان 25 10
الوادي الجديد 22 06
أبو سمبل 25 11

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

