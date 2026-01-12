باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء

محطة الطاقة الشمسية بنجع حمادى ، والتى تعمل ببطاريات تخزين الطاقة تعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في صعيد مصر بقدرة 1000 ميجا، والتي يفتتح اليوم رئيس الوزراء المرحلة الأولى منها بقدرة 500 ميجا .

تأتي مشاريع الطاقة المتجددة تنفيذا لخطة الدولة بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث تستهدف الدولة الوصول الي 42% من الطاقة المتجددة في مصر عام 2030.

وتعمل المحطة على تغذية المجمع الصناعي بنجع حمادي بالقرب من مصنع إنتاج الألومنيوم، بواسطة شركة “سكاتك” النرويجية، بحجم استثمارات يصل لحوالي 600 مليون دولار أمريكي.

ويشمل المشروع نظام تخزين طاقة متقدم باستخدام البطاريات بسعة 200 ميجاوات/ساعة، يتيح تخزين الكهرباء المولدة خلال فترات ذروة الإشعاع الشمسي، وإعادة ضخها في الشبكة خلال أوقات زيادة الطلب أو انخفاض الإنتاج، ما يسهم في رفع استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية.

معلومات عن محطة الطاقة الشمسية بنجع حماد

1ـ تم توقيع اتفاقية مع شركة سكاتك النرويجية لإقامة محطة الطاقة الشمسية بنجع حماد باستثمارات بلغت 600 مليون دولار.

2 ـ تبلغ طاقة المحطة قدرة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء للمجمع الصناعي بنجع حمادي.

3 - يتم إنشاء المحطة على مرحلتين بقدرة 500 ميجاوات لكل مرحلة تم الانتهاء من المرحلة الأولى بعد 18 شهرا من التوقيع و يفتتحها اليوم الدكتور مصطفى رئيس الوزراء يرافقه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء .

4 ـ ستتم المرحلة الثانية أغسطس 2026 بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

5 - تقع المحطة الشمسية بالقرب من مصنع الألومنيوم بنجع حمادي.

6 - تتولى شركة سكاتك النرويجية تطوير وتمويل المشروع وتركيب المعدات وإجراءات الدراسات.

7 ـ المحطة تتوافق مع اشتراطات الاستدامة والبيئة النظيفة والالتزام بالقواعد الجديدة للحد من الكربون.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توجه صباح اليوم للأقصر لافتتاح محطة أوبيليسك بجهد 500 ميجا وات طاقة شمسية وهي المرحلة الأولى من محطة الطاقة الشمسية بنجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 1000 ميجا للمشروع.

كما يشهد رئيس الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات بشأن مشروعات الطاقة مع شركة سكاتك النرويجية.

و يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مسبك مجمع مصر للألمنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا .

ويرافقه وزير الكهرباء المهندس محمود عصمت ومحافظ قنا وعدد من القيادات والمسئولين .