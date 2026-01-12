قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان وسوريا
مجلس النواب يفتتح الفصل التشريعي الثالث اليوم.. أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
بعد غياب 22 عاما .. هل يفعلها منتخبا المغرب ومصر بنهائي عربي في كأس أمم أفريقيا؟
ثلوج ورعد.. حالة الطقس اليوم الاثنين 12 يناير 2025
خزني لرمضان.. أسعار الفراخ اليوم بعد انخفاضها
صرف 3.1 مليون جنيه رعاية اجتماعية وإعانات حوادث 443 عاملا غير منتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد أكبر سيارة SUV صينية مصممة لراحة ركاب "الكنبة"

نيو الصينية
نيو الصينية
عزة عاطف

أطلقت شركة نيو (Nio) الصينية أيقونتها الجديدة، سيارة ES9، والتي تعد أضخم سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) كهربائية صينية حتى الآن. 

ومن المثير للاهتمام أن هذا العملاق لم يُصمم لإرضاء شغف السائقين بالسرعة أو المناورة، بل وُجه بشكل أساسي لخدمة الركاب في المقاعد الخلفية، حيث تأتي الفخامة والراحة والمساحة الشاسعة على رأس الأولويات، مما يجعلها تجسيدًا لمفهوم "الرفاهية المريحة" تمامًا.

مواصفات أكبر سيارة SUV صينية

تتميز سيارة "نيو ES9" بأنها أطول SUV كهربائية في الصين، حيث تعتمد على قاعدة عجلات عملاقة يصل طولها إلى 127.9 بوصة. هذا الطول الاستثنائي لم يستغل لزيادة قدرات الانعطاف، بل لتوفير مساحة أقدام غير مسبوقة لرجال الأعمال وكبار الشخصيات الذين يفضلون الجلوس في الخلف وترك مهمة القيادة لشخص آخر، مما يحول المقصورة إلى صالون فخم متنقل جذريًا.

قوة جبارة وأداء موجه نحو السلاسة

رغم تركيزها على الراحة، إلا أن ES9 تمتلك قوة ميكانيكية لا يستهان بها؛ فهي مزودة بمحركات كهربائية مزدوجة تنتج قوة إجمالية تصل إلى 697 حصانًا وعزم دوران يبلغ 516 رطل-قدم. 

تضمن هذه القوة الهائلة تحرك السيارة بمرونة فائقة وسلاسة تامة حتى مع حجمها الضخم، مما يوفر تجربة تنقل هادئة ومستقرة تليق بأذواق أثرى مشتري السيارات في الصين الذين يقيسون الرفاهية بالقدرة على الاسترخاء وسط الزحام نهائيًا.

تقنية تبديل البطاريات في دقائق

تنفرد "نيو" بميزة تنافسية كبرى تجعل من ES9 خيارًا مثاليًا للرحلات الطويلة دون عناء الشحن التقليدي؛ حيث تدعم السيارة شبكة نيو لتبديل البطاريات، والتي تتيح استبدال البطارية الفارغة بأخرى ممتلئة في غضون ثلاث دقائق فقط. 

هذه التقنية المتطورة تضمن استمرارية الرحلة دون توقف طويل، مما يعزز من مفهوم الكفاءة والوقت الثمين لدى ركاب هذه الفئة الفاخرة برمجيًا وتقنيًا.

مفهوم جديد للفخامة في السوق الصيني

يعكس إطلاق ES9 تحولاً في ثقافة اقتناء السيارات الفارهة، حيث لم يعد التركيز منصبًا على إثارة القيادة بقدر التركيز على "تجربة الركوب". 

فبالنسبة للنخبة في الصين، الفخامة الحقيقية تعني القدرة على تمديد الأرجل والاستمتاع بمقاعد التدليك والأنظمة الترفيهية المتطورة بينما يتولى السائق أو أنظمة القيادة الذاتية إدارة الطريق، وهو ما يجعل ES9 تتربع على عرش فئتها كأضخم وأفخم SUV صينية عالميًا.

مواصفات نيو ES9 الكهربائية بطاريات سيارات Nio أطول SUV صينية 2026 أسعار Nio ES9 السيارات الكهربائية في الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مدير متحف قصر هونج كونج: معرض مصر القديمة حوار بين الحضارتين

مدير متحف قصر هونج كونج

لويس نج: معرض مصر القديمة حوار بين الحضارة المصرية وهونج كونج

الأجهزة الكهربائية

الأجهزة الكهربائية بالجيزة: 90% من المواتير وملفات الأجهزة مستوردة

بالصور

الأعراض متشابهة والعدوى أسرع.. حقيقة الفيروسات المنتشرة

الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية

فيديو

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد