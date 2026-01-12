قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
الصين: نعارض التدخل الأجنبي في إيران.. وعراقجي: الوضع تحت السيطرة الكاملة
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ..سجل الآن
بينهم سيدات ..سقوط عصابة تستغل الأطفال فى التسول بالجيزة
مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عاصفة ثلجية تاريخية تضرب موسكو.. الأعنف منذ أكثر من 75 عامًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن العاصمة الروسية موسكو تشهد واحدة من أعنف العواصف الثلجية منذ أكثر من نصف قرن، في ظاهرة مناخية غير مسبوقة أثرت بشكل واسع على الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن الجانب الإيجابي في هذه العاصفة يتمثل في توقيتها، إذ جاءت خلال فترة العطلة الرسمية التي رافقت احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، ما أدى إلى إغلاق الجامعات والعديد من المؤسسات، وساهم في تقليل حجم التأثير المباشر على حركة العمل خلال الأيام الماضية.

وأضاف مشيك أن اليوم الإثنين يمثل بداية الأسبوع وبداية العمل في العام الجديد، في وقت لا تزال فيه العاصفة الثلجية مستمرة، رغم تراجع معدلات تساقط الثلوج خلال الساعات الأخيرة.

وأشار إلى أن موسكو شهدت منذ ساعات الصباح الأولى أزمة سير خانقة نتيجة تراكم الثلوج، التي بلغت وفق تأكيدات السلطات المختصة نحو 50 سنتيمترًا في الشوارع، وهي نسبة لم تسجل منذ نحو 75 عامًا، لافتا إلى إغلاق عدد كبير من الطرق، مقابل استمرار فرق الطوارئ والبلديات في العمل على فتح المحاور الرئيسية وإزالة الثلوج بشكل متواصل.

موسكو العواصف الثلجية عيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

توثيق زواج المصري بأجنبية

10 إجراءات.. كيفية توثيق زواج المصري بأجنبية والعكس

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

ترشيحاتنا

برج الثور

برج الثور .. حظك اليوم الإثنين 12 يناير 2026: فرص عمل

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

بالصور

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف خلال أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها

حالة وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد