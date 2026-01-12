الأعراض متشابهة والعدوى أسرع.. حقيقة الفيروسات المنتشرة

تزداد معدلات الإصابة بنزلات البرد والالتهابات التنفسية خلال فصل الشتاء، بشكل كبير وقد يسبب القلق بين المواطنين .

قال الدكتور حسام عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنية إن الالتهابات الفيروسية التنفسية تعد من أكثر الأمراض انتشارًا خلال الفترة الحالية، خاصة مع التقلبات الجوية، موضحًا أن أبرزها الإنفلونزا الموسمية ومتحورات فيروس كورونا، والتي تتشابه أعراضها بدرجة كبيرة، ما يجعل التفرقة بينها صعبة دون فحوصات طبية دقيقة.

الفرق بين الانفلونزا الموسمية ومتحورات كورونا



وأوضح الدكتور حسام عبدالعزيز، في تصريح لـ«صدى البلد»، أن الفحوصات المعملية هي الفيصل الأساسي للتفرقة بين الإنفلونزا الموسمية ومتحورات كورونا، مؤكدًا أن التشخيص لا يجب أن يعتمد على الأعراض فقط، نظرًا لتشابهها بين الفيروسات المختلفة.



وأشار إلى أن الأعراض الشائعة تشمل:

ارتفاع درجة الحرارة

السعال

التهاب واحتقان الجيوب الأنفية

الرشح والزكام

الشعور بالإجهاد وآلام الجسم

وأضاف أن بعض الحالات قد تظهر لديها أعراض بالجهاز الهضمي، مثل:

القيء

الإسهال

آلام المعدة

وهو ما يحدث أحيانًا مع بعض الفيروسات التنفسية، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.



وأكد أن متحورات فيروس كورونا الحالية ليست خطيرة مقارنة بالمراحل الأولى للجائحة، لكنها تتميز بأنها سريعة العدوى والانتشار، مشيرًا إلى أنها سهلة العلاج نسبيًا، خاصة عند التشخيص المبكر وبدء العلاج في الوقت المناسب.



🔹 طرق الوقاية وتقوية المناعة وشدد الدكتور حسام عبدالعزيز على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى، والتي تشمل:

غسل اليدين بانتظام

التهوية الجيدة للأماكن المغلقة

تجنب الزحام قدر الإمكان

ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة

عدم مشاركة الأدوات الشخصية

كما أوصى بـتناول الأطعمة الغنية بالزنك وفيتامين «د»، لدورهما المهم في دعم الجهاز المناعي، إلى جانب الحصول على قسط كافٍ من الراحة، والالتزام بالتغذية الصحية، مع أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الوعي الصحي والتشخيص المبكر هما خط الدفاع الأول في التعامل مع الفيروسات التنفسية، محذرًا من تناول الأدوية دون الرجوع إلى الطبيب المختص.