الصحة: القوافل العلاجية خدمت 1.5 مليون مواطن بالمحافظات في 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات طبية وتوعوية مجانية إلى 1,508,770 مواطنًا، من خلال 2,379 قافلة طبية متنقلة غطت جميع محافظات الجمهورية خلال عام 2025؛ وذلك في إطار جهود الوزارة لتيسير الحصول على الرعاية الصحية في مختلف المناطق.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه القوافل أسفرت عن إجراء نحو 313,616 فحصًا معمليًا وأشعة، وتحويل 8,291 حالة إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج أو إجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

تنظيم القوافل الطبية

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار، على التزام الوزارة بمواصلة تنظيم القوافل الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين. وأشار إلى أن الوزارة تنشر مواعيد ومواقع تمركز القوافل عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك».

من جانبه، أفاد الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشؤون العلاجية، أن هذه المبادرة تستهدف التيسير على الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. وذكر أن أعداد المستفيدين من الكشف الطبي في بعض المحافظات بلغت كالتالي:

· أسوان: 75,761 مواطنًا

· أسيوط: 98,688 مواطنًا

· الإسكندرية: 65,697 مواطنًا

· الإسماعيلية: 49,694 مواطنًا

· الأقصر: 32,691 مواطنًا

· البحر الأحمر: 13,068 مواطنًا

وأضاف الدكتور محمد غباشي، مدير عام إدارة القوافل الطبية، أن الخدمات شملت أيضًا المحافظات التالية:

· البحيرة: 70,874 مواطنًا

· الجيزة: 62,606 مواطنين

· الدقهلية: 53,457 مواطنًا

· السويس: 25,894 مواطنًا

· الشرقية: 142,707 مواطنين

· الغربية: 66,051 مواطنًا

· الفيوم: 38,006 مواطنين

· القاهرة: 73,606 مواطنين

· القليوبية: 94,611 مواطنًا

· المنوفية: 86,201 مواطن

· المنيا: 81,446 مواطنًا

· الوادي الجديد: 21,566 مواطنًا

· بني سويف: 91,881 مواطنًا

· جنوب سيناء: 12,787 مواطنًا

· دمياط: 82,122 مواطنًا

· سوهاج: 62,100 مواطن

· شمال سيناء: 20,234 مواطنًا

· قنا: 32,855 مواطنًا

· كفر الشيخ: 62,135 مواطنًا

· مطروح: 38,382 مواطنًا

وفي إطار دمج العلاج بالوقاية، أكدت الوزارة أن القوافل أولت اهتمامًا كبيرًا بأنشطة التوعية والتثقيف الصحي، والتي استفاد منها 322,495 مواطنًا، حيث شملت موضوعات حول أساليب الوقاية من الأمراض، وأهمية الكشف المبكر، ومفاهيم الصحة العامة، والتغذية السليمة، والصحة الإنجابية.