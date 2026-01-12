قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
الصين: نعارض التدخل الأجنبي في إيران.. وعراقجي: الوضع تحت السيطرة الكاملة
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ..سجل الآن
بينهم سيدات ..سقوط عصابة تستغل الأطفال فى التسول بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: القوافل العلاجية خدمت 1.5 مليون مواطن بالمحافظات في 2025

القوافل الطبية
القوافل الطبية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات طبية وتوعوية مجانية إلى 1,508,770 مواطنًا، من خلال 2,379 قافلة طبية متنقلة غطت جميع محافظات الجمهورية خلال عام 2025؛ وذلك في إطار جهود الوزارة لتيسير الحصول على الرعاية الصحية في مختلف المناطق.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه القوافل أسفرت عن إجراء نحو 313,616 فحصًا معمليًا وأشعة، وتحويل 8,291 حالة إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج أو إجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

تنظيم القوافل الطبية

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار، على التزام الوزارة بمواصلة تنظيم القوافل الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين. وأشار إلى أن الوزارة تنشر مواعيد ومواقع تمركز القوافل عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك».

من جانبه، أفاد الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشؤون العلاجية، أن هذه المبادرة تستهدف التيسير على الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. وذكر أن أعداد المستفيدين من الكشف الطبي في بعض المحافظات بلغت كالتالي:

· أسوان: 75,761 مواطنًا
· أسيوط: 98,688 مواطنًا
· الإسكندرية: 65,697 مواطنًا
· الإسماعيلية: 49,694 مواطنًا
· الأقصر: 32,691 مواطنًا
· البحر الأحمر: 13,068 مواطنًا

وأضاف الدكتور محمد غباشي، مدير عام إدارة القوافل الطبية، أن الخدمات شملت أيضًا المحافظات التالية:

· البحيرة: 70,874 مواطنًا
· الجيزة: 62,606 مواطنين
· الدقهلية: 53,457 مواطنًا
· السويس: 25,894 مواطنًا
· الشرقية: 142,707 مواطنين
· الغربية: 66,051 مواطنًا
· الفيوم: 38,006 مواطنين
· القاهرة: 73,606 مواطنين
· القليوبية: 94,611 مواطنًا
· المنوفية: 86,201 مواطن
· المنيا: 81,446 مواطنًا
· الوادي الجديد: 21,566 مواطنًا
· بني سويف: 91,881 مواطنًا
· جنوب سيناء: 12,787 مواطنًا
· دمياط: 82,122 مواطنًا
· سوهاج: 62,100 مواطن
· شمال سيناء: 20,234 مواطنًا
· قنا: 32,855 مواطنًا
· كفر الشيخ: 62,135 مواطنًا
· مطروح: 38,382 مواطنًا

وفي إطار دمج العلاج بالوقاية، أكدت الوزارة أن القوافل أولت اهتمامًا كبيرًا بأنشطة التوعية والتثقيف الصحي، والتي استفاد منها 322,495 مواطنًا، حيث شملت موضوعات حول أساليب الوقاية من الأمراض، وأهمية الكشف المبكر، ومفاهيم الصحة العامة، والتغذية السليمة، والصحة الإنجابية.

الصحة القوافل العلاجية خدمات طبية وزارة الصحة والسكان الشرقية الدقهلية البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

توثيق زواج المصري بأجنبية

10 إجراءات.. كيفية توثيق زواج المصري بأجنبية والعكس

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

ترشيحاتنا

برج الثور

برج الثور .. حظك اليوم الإثنين 12 يناير 2026: فرص عمل

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

بالصور

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف خلال أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها

حالة وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد