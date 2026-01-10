قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موقع صدى البلد ينعى والد الزميل محمود زيكا
نشرة الاقتصاد.. أسعار الذهب وفرص استثمارية بالعبور والعاشر وطيبة
غيابات منتخب مصر أمام كوت ديفوار.. كيف يدير حسام حسن الأزمة؟
شكاوى من صعوبة الأسئلة بأول أيام امتحانات نصف العام ببعض المحافظات
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفى بولاق الدكرور قبل شهر رمضان
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: تطوير "معهد ناصر" الأضخم في تاريخ وزارة الصحة.. ومتابعة رئاسية دقيقة للتنفيذ

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر) في إطار جولته الميدانية اليوم بعدد من المنشآت الصحية في محافظتي القاهرة والجيزة؛ وذلك للاطلاع على الموقف التنفيذي الحالي للمشروع وتفقد عدد من الإنشاءات الجديدة به.

ورافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشروع إنشاء مدينة النيل الطبية "مستشفى معهد ناصر" يعد المشروع الأكبر في تاريخ وزارة الصحة، ويحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس، وهناك توجيه من بسرعة الانتهاء من تنفيذه، مؤكدا أن هذا الصرح يصلح أن يكون مدينة طبية عالمية متكاملة.

أكبر مدينة طبية في مصر والشرق الأوسط

فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تعطي أولوية كبيرة للتوسع في المشروعات الصحية والإنشاءات الجديدة بجميع محافظات الجمهورية، وعلى رأسها مدينة النيل الطبية، وذلك من خلال تطويره ليصبح أكبر مدينة طبية في مصر والشرق الأوسط، مضيفا: تحرص الوزارة على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والتنسيق الفعّال بين الجهات المعنية؛ لضمان تسليم وتشغيل المشروعات في مواعيدها المقررة، بما يعزز استدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي للمشروع، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مشروع مدينة النيل الطبية يعد أحد أكبر المجمعات الطبية المتكاملة، والذي يُقام على مساحة 37 فدانًا بتكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من 8.5 مليار جنيه. 
      


وفي هذا الإطار، أوضح وزير الصحة والسكان أن المشروع يشمل مستشفى رئيسيًا ومبنى امتداد جديدًا، ومبنى للأورام، وآخر للعيادات الخارجية، ومركزًا للأبحاث، وسكنًا للأطباء، وجراجًا متعدد الطوابق، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من التطوير ستصل الطاقة الاستيعابية إلى 1276 سرير إقامة داخلية، و331 سرير رعاية مركزة، و95 حضانة مبتسرين، و120 ماكينة غسيل كلوي، و45 غرفة عمليات، و100 عيادة خارجية، إلى جانب أقسام متخصصة في العلاج الكيماوي والإشعاعي ووحدات المعجل الخطي وPET-CT، ومن المقرر الانتهاء الكلي من المشروع في مارس 2028.

فيما شرح مسئول الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية؛ حيث أوضح في البداية المكونات الرئيسية لمشروع تطوير ورفع كفاءة معهد ناصر للبحوث والعلاج، على مساحة (156366) م2 تعادل 37 فدانا، والتي تشمل إنشاء مبنى امتداد المبنى الرئيسي تتضمن (أرضي – أول – ثاني – ثالث - (7 متكرر)، بإجمالي مساحة (72340) م2، وإنشاء مبنى الأورام وتتضمن ( بدروم - أرضي – (7) متكرر)، بإجمالي مساحة (28000) م2، بالإضافة إلى إنشاء مبنى العيادات الخارجية وتتضمن ( بدروم - أرضي – (4) متكرر ] بإجمالي مساحة (22800) م2، علاوة على إنشاء 2 مبنى سكن (أطباء - طبيبات) ويتضمنان (أرضي – (6) متكرر ) بإجمالي مساحة (4536) م2، كما تشمل المكونات إنشاء مبنى البحوث ( أرضي – (6) متكرر ) بإجمالي مساحة (6818) م2، بجانب إنشاء جراج متعدد الطوابق ويتضمن ( بدروم - أرضي – (6) متكرر ) بإجمالي مساحة (38400) م2، علاوة على إنشاء مبنى خدمات مركزية بإجمالي مساحة (4000) م2، كما يضم المشروع إنشاء أسوار (2100) م ط وعدد 7 بوابات رئيسية وفرعية.

وقال مسئول الهيئة الهندسية لرئيس الوزراء: فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروع فقد تم إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية بما تتضمن من (كهرباء – مياه وحريق وري وخزان (3000) م3– صرف صحي ومحطة معالجة (1000) م3 –– تيار خفيف)، كما تم تنسيق الموقع العام بما يشمله من (طرق – أرصفة – بردورات – زراعات)، لافتا إلى أنه يتم تكثيف العمل للانتهاء من المشروع وفق المخطط الزمني لكل مراحله؛ حيث من المقرر الانتهاء من الهيكل الخرساني في 30 يونيو المقبل، كما سيتم الانتهاء من مبنى الجراج متعدد الطوابق في مارس المقبل، والذي يسع لانتظار 640 سيارة.

وفيما يتعلق بمبنى الأورام الجديد، فأوضح الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أنه يشمل كلا من: خدمات المبنى وتضم (المطبخ - المغسلة - التعقيم – مخازن)، وهناك 5 أجهزة علاج إشعاعي خارجي (معجل خطي)، وجهاز علاج إشعاعي عن قرب (HDR)، بالإضافة إلى وحدة الفيزياء الطبية بمشتملاتها، فضلا عن 20 عيادة متخصصة، ووحدة للتخطيط الطبي المركزي، ووحدة الأشعة التداخلية، بجانب مركز التصوير الطبي المتقدم، وصيدلية إكلينيكية متكاملة.

كما تتضمن مكونات مبنى الأورام الجديد 100 كرسي علاج كيماوي، و5 غرف عمليات، بجانب 50 سرير عناية مركزة، و130 سرير إقامة داخلية.

وأكد الدكتور شريف مصطفى حرص الوزارة على المتابعة الدورية الميدانية لمختلف المشروعات الصحية على مستوى الجمهورية، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لاستكمالها في أسرع وقت، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية الشاملة بجميع المحافظات.

وخلال جولته بالمستشفى، اطلع رئيس مجلس الوزراء على موقف تنفيذ مبنى سكن الطبيبات الجديد؛ حيث أوضح الدكتور شريف مصطفى موقف أعمال إنشاء مبنى امتداد المبنى الرئيسي، وسكن للأطباء والطبيبات ومبنى الأبحاث، وفي غضون ذلك تم عرض فيديو يتضمن تصويرا جويا حول مكونات المشروع ونسب التنفيذ.
              
وشدد رئيس مجلس الوزراء، في نهاية جولته التفقدية بمشروع مدينة النيل الطبية (مستشفى معهد ناصر)، على ضرورة تكثيف العمل خلال هذه الفترة لتعويض الفترة الماضية؛ وذلك للانتهاء من هذا المشروع الضخم في أسرع وقت، ولا سيما أنه سيكون مدينة طبية متكاملة وفقا للمعايير العالمية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أنه يتم بالفعل التنسيق مع جميع الجهات المعنية، وعقد اجتماعات دورية؛ لتذليل أية عقبات تواجه تنفيذ المشروع، وهناك حرص شديد على دفع وتيرة العمل به؛ حتى يتسنى تشغيله لخدمة ملايين المواطنين.

مدبولي مدينة النيل الطبية معهد ناصر المنشآت الصحية الإنشاءات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

سموحة

فتح باب التقديم للجان الاستشارية الفنية

دوري الطائرة

الأهلي يصطدم بالطيران والجزيرة يواجه الزمالك في دوري الطائرة الممتاز

الاهلي

غيابات عديدة للاهلي امام فاركو في كأس عاصمة مصر

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد