بتكلفة 685 مليون جنيه.. مدبولى يتفقد أعمال إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أعمال إنشاء مستشفى بولاق ابو العلا العام بمحافظة القاهرة ، رافقه وزير الصحة ومحافظ القاهرة .

واستمع مدبولي، لشرح حول العمل في المشروع والذي سيتم ١٢١ سرير بتكلفة ٦٨٤.٩٨٩ مليون جنيه للمرحلة الأولى وموعد الانتهاء من المشروع المحدد له في نوفمبر ٢٠٢٦.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الدولة المصرية، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منحت القطاع الصحي اهتماما خاصا، إيمانا منها بأن بناء الإنسان المصري يبدأ بتوافر رعاية صحية متقدمة، ولذا فقد عملت الدولة على تنفيذ مشروعات صحية ضخمة في الفترة من 2014 إلى 2025 باستثمارات تجاوزت 222 مليار جنيه.

وتابع وزير الصحة: وشملت الاستثمارات أكثر من 1255 مشروعًا، ساهمت في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المستشفيات وتجهيزها بأحدث الأجهزة، وهناك متابعة مستمرة لسير العمل بكل المنشآت الصحية في جميع المحافظات مع فريق عمل وزارة الصحة والسكان، لضمان تقديم رعاية طبية وعلاجية على أعلى مستوى لكل مواطن مصري.