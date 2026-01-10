قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفي بولاق الكرور قبل شهر رمضان
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
خطة محكمة لعبور الأفيال.. الدفاع والهجمات المرتدة سلاح مصر أمام كوت ديفوار
السيد البدوي لـ"صدى البلد": أتعهد بإعادة حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي
أخبار البلد

بتكلفة 685 مليون جنيه.. مدبولى يتفقد أعمال إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أعمال إنشاء مستشفى بولاق ابو العلا العام بمحافظة القاهرة ، رافقه وزير الصحة ومحافظ القاهرة .

واستمع مدبولي، لشرح حول العمل في المشروع والذي سيتم ١٢١ سرير بتكلفة ٦٨٤.٩٨٩ مليون جنيه للمرحلة الأولى وموعد الانتهاء من المشروع المحدد له في نوفمبر ٢٠٢٦.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الدولة المصرية، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منحت القطاع الصحي اهتماما خاصا، إيمانا منها بأن بناء الإنسان المصري يبدأ بتوافر رعاية صحية متقدمة، ولذا فقد عملت الدولة على تنفيذ مشروعات صحية ضخمة في الفترة من 2014 إلى 2025 باستثمارات تجاوزت 222 مليار جنيه.

وتابع وزير الصحة: وشملت الاستثمارات أكثر من 1255 مشروعًا، ساهمت في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المستشفيات وتجهيزها بأحدث الأجهزة، وهناك متابعة مستمرة لسير العمل بكل المنشآت الصحية في جميع المحافظات مع فريق عمل وزارة الصحة والسكان، لضمان تقديم رعاية طبية وعلاجية على أعلى مستوى لكل مواطن مصري.

مدبولي الوزراء مستشفي بولاق

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

رئيس مدينة بني سويف

معاينة وحدة سكنية آيلة للسقوط وإيقاف أعمال بناء مخالفة في بني سويف

وزير المالية أحمد كوجك

وزير المالية: القطاع الخاص المحلى والأجنبي رفع استثماراته بنسبة ٧٣٪

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتابع المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

