وزير الصحة يكرم قطاع الطب الوقائي لحصوله على 3 جوائز وإشادات دولية خلال 2025

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قطاع الطب الوقائي والصحة العامة حقق إنجازات بارزة تعكس التطور المستمر في منظومة الوقاية الصحية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات الصحية.

جاء ذلك خلال فعالية تكريم الكوادر المتميزة في قطاع الطب الوقائي، بعد حصولهم على 3 جوائز وإشادات دولية خلال عام 2025، بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير لقطاع الطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية.

شدد الوزير على حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة التميز والإبداع، وتشجيع النماذج المشرفة، انطلاقًا من أهمية الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لبناء مستقبل صحي مستدام.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التكريم شمل فريق مكافحة مرض التراكوما، تقديرًا لنجاحه في إنجاز ملف الإشهاد الدولي بالقضاء على المرض، في إنجاز وطني يبرز كفاءة المنظومة الوقائية.

التكريم شمل فريق الإدارة العامة لمكافحة العدوى

وأضاف أن التكريم شمل فريق الإدارة العامة لمكافحة العدوى، لدوره في حصول 5 مستشفيات مصرية على الاعتماد الدولي في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، مع اختيار ثلاثة منها مراكز تميز عالمية، مما يعزز مكانة مصر على خريطة الجودة الصحية الدولية.

وتابع «عبدالغفار» أن فريق البرنامج الموسع للتطعيمات، كان ضمن المكرمين لحصوله على المركز الأول في جائزة التميز الحكومي العربي (الدورة الرابعة 2025) عن فئة أفضل مبادرة عربية لتطوير القطاع الحكومي، تقديرًا لمشروع ميكنة منظومة التطعيمات الشاملة بدعم وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كنموذج رائد في التحول الرقمي للقطاع الصحي إقليميًا ودوليًا.

أكد المتحدث الرسمي حرص الوزارة على دعم كوادرها، وتعزيز العمل المؤسسي، وتبني أفضل الممارسات العالمية، لبناء نظام صحي وقائي قوي يحقق الأمن الصحي ويحسن جودة حياة المواطنين.