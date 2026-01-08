قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة
وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الصحة: تقديم 1.7 مليون خدمة طبية بمنشآت محافظة الوادي الجديد خلال عام 2025

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
منصور ابوالعلمين

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم مليون و174 ألفًا و36 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة الوادي الجديد خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات الست (الداخلة العام، الفرافرة المركزي، حميات الخارجة، باريس المركزي، بلاط، صدر الخارجة) قدمت 238 ألفًا و854 خدمة طبية، شملت العيادات الخارجية والطوارئ والرعايات.

كما ساهمت العيادات المسائية بـ2620 خدمة في مختلف التخصصات، مع إضافة مركز السعار بمستشفى حميات الداخلة، وتوفير الأشعة المقطعية بمستشفى الصدر، وتقديم 1645 خدمة عبر التشخيص عن بُعد، إلى جانب 20 ألفًا و393 خدمة من خلال 74 قافلة طبية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

في مجال الرعاية الأولية، تم تقديم 935 ألفًا و182 خدمة طبية عبر المراكز والوحدات، شملت الاستقبال والعيادات وخدمات تنظيم الأسرة. كما تم تجهيز 9 وحدات للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة، مع تطور ملحوظ في الخدمات بوحدات مثل أبو منقار، بئر 5، اللواء صبيح، النهضة، الصحوة، الأمان، المنيرة، بولاق، والبشندي بملاط.

من جانبه، أشار الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى التركيز على التعليم الطبي المستمر من خلال دورات تدريبية وورش عمل علمية وإدارية لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية.

كما تم تكثيف الحملات التوعوية عبر فرق التواصل المجتمعي والرائدات الصحيات لتقديم إرشادات صحية، والتوعية بخدمات المبادرات الرئاسية والوقاية من الأمراض.

شدد صبحي أيضًا على تكثيف الجولات المرورية على المنشآت الطبية غير الحكومية والغذائية، مع رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد صحة الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

منتخب مصر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

الدولي السنغالي بابي ديمبا ديوب

تولوز يضم الدولي السنغالي بابي ديمبا ديوب بعقد إعارة مع أحقية الشراء

أحمد نبيل كوكا

اشتكى من آلام الحوض.. نجم الأهلي يخضع لبرنامج تأهيلي

النادي الأهلي

تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر| صور

بالصور

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

فيديو

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد