وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق حملة التوعية القومية «365 يوم سلامة» تحت شعار «اسأل.. شارك.. تأكد.. من أجل سلامتك»، من خلال الإدارة العامة لسلامة المرضى التابعة للإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، كمحور رئيسي ضمن برنامج إشراك وتوعية المرضى وذويهم، في إطار حرص الوزارة على رفع جودة الرعاية الصحية وتعزيز مفاهيم الأمان داخل المنشآت الطبية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تهدف إلى ترسيخ ثقافة سلامة المرضى كممارسة يومية تشاركية بين مقدمي الخدمة ومتلقيها، لضمان رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.

وأشار إلى أن الحملة ممتدة طوال العام، وتتضمن رسائل توعوية يومية مبسطة لرفع وعي المرضى وذويهم بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتشجيعهم على التواصل الفعال مع الفرق الطبية لدقة التشخيص وسلامة العلاج.

الحملة تركز على محاور أساسية

وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة تركز على محاور أساسية تشمل سلامة الأدوية بإرشادات الاستخدام الآمن وتجنب الأخطاء الدوائية، والوقاية من العدوى عبر ممارسات تضمن بيئة علاجية آمنة، والجراحات الآمنة من خلال توعية المرضى بالإجراءات التأكيدية قبل وبعد العمليات، إلى جانب حقوق المريض وآليات مشاركته في القرارات العلاجية.

وأكد أن الوزارة تعتمد أساليب تواصل إبداعية تشمل فيديوهات قصيرة ورسائل توعوية بلغة مبسطة، تنشر دوريًا للوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتعزيز الشراكة بين المريض ومقدم الخدمة الصحية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مروة السيد، مدير الإدارة العامة لسلامة المرضى، أن الحملة جزء من جهود الوزارة المستمرة لترسيخ مفاهيم سلامة المرضى كعنصر أساسي في المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن إشراك المرضى وذويهم ورفع وعيهم يُعد ركيزة للحد من الممارسات الطبية غير المبنية على الدليل وتحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة داخل المنشآت الصحية.