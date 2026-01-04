قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: تنفيذ أنشطة توعوية لصحة الفم والأسنان لذوي الهمم في 21 محافظة

جانب من الدورة
جانب من الدورة
عبدالصمد ماهر

نفذت وزارة الصحة والسكان حزمة أنشطة تثقيفية صحية متخصصة في صحة الفم والأسنان بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية، في إطار اهتمام الدولة بتقديم خدمات صحية متكاملة لذوي الهمم، وتعزيز التوعية بأهمية العناية بالأسنان لضمان حقهم في رعاية صحية مناسبة وفعالة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، حرص الدولة على صحة ذوي الهمم، مشيرًا إلى تنظيم 1824 ندوة تثقيفية داخل المنشآت الصحية وخارجها، ركزت على أساسيات العناية اليومية بالأسنان، وطرق الوقاية من المشكلات الشائعة، وأهمية المتابعة الدورية، بما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية الخاصة.

تأثير جهود الوزارة في تعزيز السلوكيات الوقائية

بدوره، قال الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية، إن هذه الأنشطة استفاد منها 14,633 شخصًا، ما يعكس تأثير جهود الوزارة في تعزيز السلوكيات الوقائية.

وأشار إلى توافر 47 منشأة صحية تقدم خدمات علاج الأسنان تحت التخدير الكلي لذوي الهمم، وقد تم التعامل مع نحو 1200 حالة حتى نهاية عام 2025، لضمان رعاية آمنة وشاملة للحالات المعقدة.

من جانبها، أكدت الدكتورة منى إبراهيم البيّار، مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالوزارة، أن التثقيف الصحي وتوفير الخدمات العلاجية المتخصصة يشكلان ركيزة أساسية في استراتيجية الإدارة، لتحسين جودة حياة ذوي الهمم، ودعم اندماجهم الصحي والمجتمعي، وتحقيق مبدأ العدالة الصحية لجميع فئات المجتمع.

