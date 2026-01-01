متابعة ميدانية لمحافظ الجيزة ومساعد وزير الصحة لتطوير مستشفى 6 أكتوبر

توجه اللواء عادل النجار، محافظ الجيزة، يرافقه الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور إسحاق جميل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، لمتابعة ميدانية أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية، بهدف تسريع الإنجاز وتذليل أي عقبات.

وجاءت الزيارة اليوم الخميس، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان للدكتور شريف مصطفى ، عقب زيارته الأخيرة للمستشفى.

توفير كافة الاحتياجات اللازمة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المحافظ ومساعد الوزير تابعا التجهيزات النهائية لمبنى ملحق الغسيل الكلوي بسعة 24 ماكينة، وحرصا على الاستماع إلى المهندسين والعمال لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية أثناء الأعمال، كما وجه المحافظ بتسريع إجراءات التراخيص اللازمة.

ويخدم المستشفى نطاقًا جغرافيًا واسعًا يشمل مدن 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والمناطق الصناعية، بتعداد سكاني يبلغ 2.5 مليون نسمة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 104 أسرة، تشمل 31 سريرًا داخليًا، و16 سرير رعاية مركزة، و9 أسرة رعاية أطفال، و12 حضانة، و5 أسرة رعاية متوسطة، و3 أسرة إفاقة، و3 غرف عمليات رئيسية.

كما سجلت مؤشرات الأداء في النصف الأول من 2025 معدلات مرتفعة، حيث استقبلت العيادات الخارجية ما بين 18 ألفًا و21 ألف مريض شهريًا في المتوسط، والاستقبال والطوارئ ما بين 11 ألفًا و15 ألف مريض، مع إجراء نحو 300 عملية جراحية شهريًا.