قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
أقل راتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على الوظائف الجديدة بمشروع الضبعة النووي
الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه
الوطنية للانتخابات: تدوينة الرئيس السيسي بشأن الانتخابات مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متابعة ميدانية لمحافظ الجيزة ومساعد وزير الصحة لتطوير مستشفى 6 أكتوبر

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

توجه اللواء عادل النجار، محافظ الجيزة، يرافقه الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور إسحاق جميل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، لمتابعة ميدانية أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية، بهدف تسريع الإنجاز وتذليل أي عقبات.

وجاءت الزيارة اليوم الخميس، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان للدكتور شريف مصطفى ، عقب زيارته الأخيرة للمستشفى.

توفير كافة الاحتياجات اللازمة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المحافظ ومساعد الوزير تابعا التجهيزات النهائية لمبنى ملحق الغسيل الكلوي بسعة 24 ماكينة، وحرصا على الاستماع إلى المهندسين والعمال لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية أثناء الأعمال، كما وجه المحافظ بتسريع إجراءات التراخيص اللازمة.

ويخدم المستشفى نطاقًا جغرافيًا واسعًا يشمل مدن 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والمناطق الصناعية، بتعداد سكاني يبلغ 2.5 مليون نسمة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 104 أسرة، تشمل 31 سريرًا داخليًا، و16 سرير رعاية مركزة، و9 أسرة رعاية أطفال، و12 حضانة، و5 أسرة رعاية متوسطة، و3 أسرة إفاقة، و3 غرف عمليات رئيسية.

كما سجلت مؤشرات الأداء في النصف الأول من 2025 معدلات مرتفعة، حيث استقبلت العيادات الخارجية ما بين 18 ألفًا و21 ألف مريض شهريًا في المتوسط، والاستقبال والطوارئ ما بين 11 ألفًا و15 ألف مريض، مع إجراء نحو 300 عملية جراحية شهريًا.

محافظ الجيزة وزير الصحة مستشفى 6 أكتوبر وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

الذهب

أسعار الذهب في 2026.. توقعات بارتفاع كبير

ترشيحاتنا

ماكرون

ماكرون يعرب عن تضامن فرنسا الكامل مع سويسرا وشعبها إثر الحريق بمنتجع للتزلج في سويسرا

السفير التركي بالقاهرة

السفير التركي بالقاهرة: 2026 عام حاسم بشأن قطاع غزة

أميت ساعر

أخفق في توقع هجوم 7 أكتوبر.. وفاة ضابط مخابرات إسرائيلي بمرض السرطان

بالصور

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد