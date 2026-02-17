قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشهر 10 مشاكل تهدد العين .. اعرف أسبابها وأعراضها
أحمد موسى يكشف تفاصيل استعدادات الحكومة لشهر رمضان.. بث مباشر
صعبة للغاية .. أول تعليق من توروب بشأن مواجهة الأهلي والترجي التونسي
وظائف خالية بـ بنك مصر .. قدم الآن
نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يغادر إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام"
الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير منطقة تبوك للتهنئة بشهر رمضان
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان
طائرات الدرون تضيء سماء الحسين والأزهر في أولى فعاليات دولة التلاوة الرمضانية
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
السودان يعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان
بعد استطلاع هلال رمضان.. أمين الإفتاء يوضح فضل أيام شهر الصيام
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
محافظات

محافظ البحر الأحمر يعقد أول اجتماع لمناقشة تطوير منظومة النظافة

ابراهيم جادلله

عقد الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر، في أول تحرك عملي عقب توليه المسؤولية، اجتماعًا مع ممثلي جمعية هيبكا، لبحث تطوير منظومة المخلفات بمدينة الغردقة كنقطة بداية لتطبيق نموذج منضبط يمتد تدريجيًا إلى باقي مدن المحافظة.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن العمل سيبدأ بإعادة ترتيب المنظومة داخل الغردقة باعتبارها المدينة الأكبر والأكثر كثافة، على أن يتم تعميم آليات التشغيل والرقابة ذاتها في مدن المحافظة تباعًا، بما يحقق توحيدًا في مستوى الخدمة وعدم وجود فجوات بين مدينة وأخرى.

وتناول الاجتماع مناقشة تنظيم التعاقدات مع الفنادق والمنشآت السياحية، وتفعيل منظومة الفرز، وتحديد مسؤوليات واضحة لكل جهة، مع وضع جدول زمني للتنفيذ، وآليات متابعة ميدانية تقيس الأداء بشكل مستمر.

وخلال الاجتماع تم الوقوف على أبرز المعوقات التي تواجه منظومة النظافة، سواء فيما يتعلق بالتشغيل أو التعاقدات أو آليات الجمع والفرز، حيث وجّه محافظ البحر الأحمر بحصرها بشكل دقيق، وجارٍ دراستها لوضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما شدد محافظ البحر الأحمر على أن النظافة ليست ملف مدينة واحدة، بل صورة محافظة كاملة، مؤكدًا أنه تقرر عقد اجتماع خلال أسبوع لمتابعة ما تم بشأن المعوقات التي تم رصدها، واستعراض المقترحات التنفيذية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حضر الاجتماع السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، والسيد هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، ومدير إدارة المخلفات الصلبة بالديوان العام، إلى جانب السيدة نوال بلعيد مدير المقر الرئيسي للجمعية، والسيد نور الدين محمد فريد المدير التنفيذي.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر

