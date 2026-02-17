محافظ البحر الأحمر يعقد أول اجتماع لمناقشة تطوير منظومة النظافة

عقد الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر، في أول تحرك عملي عقب توليه المسؤولية، اجتماعًا مع ممثلي جمعية هيبكا، لبحث تطوير منظومة المخلفات بمدينة الغردقة كنقطة بداية لتطبيق نموذج منضبط يمتد تدريجيًا إلى باقي مدن المحافظة.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن العمل سيبدأ بإعادة ترتيب المنظومة داخل الغردقة باعتبارها المدينة الأكبر والأكثر كثافة، على أن يتم تعميم آليات التشغيل والرقابة ذاتها في مدن المحافظة تباعًا، بما يحقق توحيدًا في مستوى الخدمة وعدم وجود فجوات بين مدينة وأخرى.

وتناول الاجتماع مناقشة تنظيم التعاقدات مع الفنادق والمنشآت السياحية، وتفعيل منظومة الفرز، وتحديد مسؤوليات واضحة لكل جهة، مع وضع جدول زمني للتنفيذ، وآليات متابعة ميدانية تقيس الأداء بشكل مستمر.

وخلال الاجتماع تم الوقوف على أبرز المعوقات التي تواجه منظومة النظافة، سواء فيما يتعلق بالتشغيل أو التعاقدات أو آليات الجمع والفرز، حيث وجّه محافظ البحر الأحمر بحصرها بشكل دقيق، وجارٍ دراستها لوضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما شدد محافظ البحر الأحمر على أن النظافة ليست ملف مدينة واحدة، بل صورة محافظة كاملة، مؤكدًا أنه تقرر عقد اجتماع خلال أسبوع لمتابعة ما تم بشأن المعوقات التي تم رصدها، واستعراض المقترحات التنفيذية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حضر الاجتماع السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، والسيد هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، ومدير إدارة المخلفات الصلبة بالديوان العام، إلى جانب السيدة نوال بلعيد مدير المقر الرئيسي للجمعية، والسيد نور الدين محمد فريد المدير التنفيذي.