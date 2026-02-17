رئيس محكمة النقض في زيارة رسمية لمقر وزارة شئون المجالس النيابية لهذا السبب

قام القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بزيارة رسمية إلى مقر وزارة شئون المجالس النيابية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على رأس وفد قضائي رفيع المستوى؛ لتقديم التهنئة لسيادة المستشار/ هاني حنا بمناسبة توليه حقيبة وزارة شئون المجالس النيابية.

وقد صاحب وفد قضائي رفيع المستوى من قيادات محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وقد صاحب سيادته وفد قضائي رفيع المستوى من قيادات محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ضم كلاً من القاضي / عبد الأخر الملقب فواز إبراهيم رئيس محكمة إستئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى ،القاضي/ محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي/ عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى،القاضي / زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة إستئناف الأسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى ، القاضى / ماجد جبران بطرس منقريوس رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى ، والسادة القضاة/ معتز مبروك و محمد هلالي و سمير عبد المنعم على احمد و محمد حسن عبد اللطيف و جمال حسن جودة ابراهيم و عبد الحميد نيازى عبد الحكيم محمد و محمد عبد المنعم عوض الخلاوى و أحمد رفعت و خالد فاروق و حسام الجيزاوي نواب رئيس محكمة النقض ، القاضي / أحمد العنبيسي رئيس الاستئناف .

في مستهل الزيارة، أعرب القاضي/ عاصم الغايش عن خالص تهانيه للمستشار/ هاني حنا متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه، ومؤكداً ثقته في قدرته على دفع عجلة العمل النيابي والتشريعي بما يواكب تطلعات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

من جانبه، عبر المستشار/ هاني حنا عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مؤكداً أنها تجسد روح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة. كما أشاد سيادته بالدور المحوري الذي يضطلع به القضاء في حماية الحقوق وصون العدالة، وتحقيقاً للمستهدفات الوطنية التي تخدم الصالح العام.