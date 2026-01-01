قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
أخبار البلد

نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت الصحية بمحافظات القليوبية والجيزة والقاهرة

عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، عددًا من المنشآت الصحية بمحافظات القليوبية والجيزة والقاهرة، يرافقه الدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وفريق الحوكمة، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الجولات الميدانية للوقوف على التحديات وحلها فورًا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولة بدأت بتفقد مفاجئ لمستشفى أبو المنجا المركزي بالقليوبية، برفقة الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل الوزارة بالمحافظة، حيث شمل التفقد كشك التذاكر، العيادات الخارجية، الصيدلية الخارجية، مخزن الأدوية، غرف الأشعة والتحاليل، عيادة الأسنان (وجاري توفير وحدتين أسنان جديدتين)، عيادة الأطفال، غرف الإنعاش والملاحظة، العناية المركزة، مركز العقر (مع التأكد من توافر اللقاحات)، غرفة التعقيم المركزي، الأقسام الداخلية، وقسم العمليات، كما تم مراجعة عقود الأمن والنظافة والصيانة.

مستشفى إمبابة العام بالجيزة

ثم انتقل نائب الوزير إلى مستشفى إمبابة العام بالجيزة، برفقة الدكتور إسحاق جميل، وكيل الوزارة بالمحافظة، حيث تفقد كشك التذاكر، قسم الأشعة، العيادات الخارجية، صيدلية التأمين الصحي، غرف الكشف الباطنة والإنعاش، العناية المركزة، مركز الأبحاث الإكلينيكية، قسم الحضانات وتحضير الرضعات، مرضى الغسيل الكلوي، معمل التحاليل، والمطبخ مع التأكد من معايير السلامة. وأبدى استياءه من تكدس الحالات، واستمع إلى شكاوى المنتفعين، موجهًا بالتنسيق مع مدير فرع التأمين الصحي لتوفير أماكن إضافية، وبتوافر كافة الأدوية بصيدلية التأمين الصحي.

واختتم الجولة بتفقد مستشفى مبرة المعادي، بحضور الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، حيث اطلع على الرعايات المركزة (القلب والاقتصادية)، وتقارير المرضى وحالتهم، قسم الاستقبال والطوارئ، الأشعة التشخيصية، الصيدلية، غرفة التعقيم، المعمل، الأجهزة والمستلزمات وفصائل الدم، قطعة الأرض الخالية التابعة، المطبخ، والمغسلة، مع التأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وأكد عبدالغفار أن الدكتور محمد الطيب حرص خلال الجولة على الاستماع إلى آراء المرضى وضمان رضاهم، وحل مشكلاتهم، كما راجع قوائم المستلزمات والأدوية، موجهًا بتوفير النواقص فورًا، واستمع إلى تقارير شاملة عن الوضع التشغيلي والطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

وزير الصحة أبو المنجا المركزي التأمين الصحي مستشفى إمبابة العام مبرة المعادي المستلزمات الأدوية القليوبية

