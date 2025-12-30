زيارة مفاجئة.. وزير الصحة يتفقد مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، زيارة مفاجئة إلى مستشفى الواسطى المركزى شمال محافظة بنى سويف، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاطمئنان على سير العمل داخل المستشفى.

بدأ الوزير جولته بتفقد قسم الاستقبال، حيث تابع تواجد الأطقم الطبية وانتظام تقديم الخدمة للمرضى، ثم تفقد العناية المركزة واطمأن على حالات المرضى ومدى توافر الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما شملت الزيارة المرور على وحدة الغسيل الكلوى وقسم الطوارئ والعيادات المختلفة، إلى جانب متابعة العمل بالعيادات المسائية، كما استمع الوزير إلى شرح حول آليات العمل ومعدلات التردد اليومية على الأقسام المختلفة.

وخلال جولته، حرص الدكتور خالد عبدالغفار على التحدث مع عدد من المرضى وذويهم، واستفسر عن مستوى الخدمة الطبية وسرعة تلقى العلاج، موجها بضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة وتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة للمواطنين.

وفى تصريح لها، أوضحت الدكتورة هبه حسن، مديرة مستشفى الواسطى المركزى، أنها كانت متواجدة داخل قسم الاستقبال لمتابعة انتظام العمل واستقبال المرضى، وفوجئ فريق المستشفى بزيارة الوزير المفاجئة، مشيرة إلى أن الجولة شملت متابعة الحالات المتواجدة بالأقسام المختلفة والاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية بشكل منتظم.

وأكدت أن الزيارة تمثل دعما معنويا للأطقم الطبية وتحفيزا لمواصلة تحسين الأداء داخل المستشفى، مشددة على حرص جميع العاملين على الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل وتقديم الخدمة الصحية وفق الإمكانيات المتاحة، بما يحقق مصلحة المرضى ويعزز ثقة المواطنين فى المنظومة الصحية.

وكان فى استقبال الوزير داخل المستشفى الدكتورة هبه حسن مديرة مستشفى الواسطى المركزى، والدكتور أحمد سيد عبدالجواد نائب مدير المستشفى، والدكتور أحمد جمال مدير العيادات، وعدد من الأطباء والاخصائيين وهيئة التمريض.