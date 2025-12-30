بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

حذرت وزارة الصحة من الإفراط في تناول الملح لما له من تأثيرات خطيرة على الصحة العامة، ويرتبط أن الاستهلاك الزائد للصوديوم بارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وتلف الكلى.

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

وقد يتسبب الافراط في تناول الملح إلى مضاعفات صحية أخرى قد تتطور بصمت دون أعراض واضحة في البداية، وفقا لما نشر في موقع Medical News، ومن أبرزها :



- ارتفاع ضغط الدم:

يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى احتباس السوائل في الجسم، وهذا الاحتباس يرفع ضغط الدم، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

- زيادة خطر أمراض القلب:

الصوديوم الزائد يضع ضغطًا إضافيًا على الشرايين، ويرتبط الإفراط في الملح بزيادة احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض الأوعية الدموية.

- تلف الكلى وضعف وظائفها:

تقوم الكلى بتصفية الصوديوم الزائد من الجسم، والإفراط المستمر في الملح، وقد يؤدي إلى إجهاد الكلى وزيادة خطر الإصابة بالفشل الكلوي.

- احتباس السوائل والانتفاخ:

تناول الملح بكثرة يسبب تورم القدمين واليدين والوجه، وقد يصاحبه شعور بالثقل والإرهاق العام.

- زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة:

تشير دراسات أجنبية إلى أن الأنظمة الغذائية عالية الملح قد ترفع خطر الإصابة بسرطان المعدة، ويرجع ذلك إلى تهيج بطانة المعدة وتأثير الملح على البكتيريا الضارة.

- هشاشة العظام:

زيادة الصوديوم في الجسم تؤدي إلى فقدان الكالسيوم مع البول، وهذا الأمر قد يضعف العظام ويزيد من خطر الإصابة بهشاشتها خاصة لدى كبار السن.

الكمية الموصى بها من الملح يوميًا

وتوصي منظمة الصحة العالمية بعدم تجاوز 5 جرامات من الملح يوميًا للبالغين.

وتجاوز هذه الكمية بشكل منتظم يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

نصائح لتقليل استهلاك الملح

ـ التقليل من الأطعمة المصنعة والمعلبة.

ـ استبدال الملح بالليمون أو الأعشاب الطبيعية لإضافة النكهة.

ـ قراءة الملصقات الغذائية لمعرفة نسبة الصوديوم.

ـ تجنب إضافة الملح الزائد على الطعام بعد الطهي.