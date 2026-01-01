قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مواجهة بنين .. الموت يفجع نجم منتخب مصر
التنمية المحلية تعلن عن 35 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة
أبطال في صمت.. محافظ جنوب سيناء يحتفي بعمّال النظافة في قلب شرم الشيخ مع إشراقة عام جديد |صور
جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمصنع "سيماف".. إنهاء وتسليم 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة للخط الثالث
هيئة الدواء المصرية تُطلق كتاب الدواء في مصر.. رحلة عبر الزمن
سامح حسين: لا أخاف من الموت ولكن نعاني من الفراق.. وراجل وست ستات له فضل عليا
مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: المرضى في القطاع يعانون بسبب نقص الدواء
في تقرير حصاده لعام 2025.. الإسلاميَّة: مطبوعات المجمع رافد عِلمي وثقافي متجدِّد
فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: أكثر من 205 آلاف خدمة طبية خلال 2025 بمستشفيات جنوب سيناء

مستشفي ابورديس
مستشفي ابورديس
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 205 آلاف و636 خدمة طبية في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى تقديم 110 آلاف و609 خدمات طبية بالمستشفيات، شملت 27 ألفًا و149 خدمة بالاستقبال والطوارئ، و28 ألفًا و966 بالعيادات الصباحية، و15 ألفًا و450 بالعيادات المسائية في مختلف التخصصات، و1458 عملية جراحية، و37 ألفًا و586 خدمة أشعة وعلاج طبيعي، إلى جانب 20 ألفًا و174 خدمة عبر 42 قافلة طبية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

ضم 6 مستشفيات و6 مراكز طب أسرة 

وفي مجال التطوير، تم ضم 6 مستشفيات و6 مراكز طب أسرة و15 وحدة طب أسرة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يجري الإنهاء من إنشاء مستشفى دهب المركزي (نسبة تنفيذ 79%، متوقع تسليمه يونيو 2026) ومستشفى نويبع المركزي (نسبة تنفيذ 98%، متوقع تسليمه يناير 2026) تمهيدًا لدخولهما الخدمة.

وأضاف عبدالغفار أنه تم تشغيل نقاط طبية في التجمعات التنموية الجديدة، منها وادي سعال بسانت كاترين، وسهل القاع بطور سيناء، والنهايات والحمة برأس سدر، وجاري تشغيل نقطة تجمع أسلا وعريق بطور سيناء، لتقديم الخدمات لسكان التجمعات البدوية والتنموية.

أما في الرعاية الأولية، فقد تم تقديم 74 ألفًا و853 خدمة، شملت المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة والعيادات، عبر 4 مراكز صحية (وحدة السادات برأس سدر، وحدة النقب طابا، مركز طب أسرة وادي فيران أبو رديس، مركز طب أسرة توشكي طور سيناء).

من جانبه، أكد الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أهمية التوعية الصحية، حيث قدمت فرق التواصل المجتمعي والرائدات الصحيات 25 ألفًا و550 خدمة توعوية لتعريف المواطنين بالمبادرات والخدمات والإرشادات الوقائية من الأمراض المعدية ونمط الحياة الصحي.

وأوضح الشنهاب أن التعليم الطبي المستمر أولوية، حيث شارك العاملون في 63 برنامجًا تدريبيًا علميًا وإداريًا وفنيًا لرفع الكفاءة، كما تم تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت غير الحكومية بمرور على 182 منشأة وإغلاق 23 منها للمخالفات، إلى جانب الرقابة على الأغذية بمرور على 5059 منشأة، وإعدام 41 ألفًا و260 كجم و13 ألفًا و303 لترات أغذية فاسدة، وضبط 18 ألفًا و921 كجم و29 ألفًا و864 لترًا، وتحرير 8442 محضر، والتوصية بغلق 49 منشأة خطرة، وسحب 745 عينة للتحليل.

الصحة جنوب سيناء المنشآت الصحية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله

دعاء أول يوم في العام الجديد مكتوب

دعاء أول يوم في العام الجديد مكتوب.. اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها

بالصور

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد