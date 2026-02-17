محافظ الغربية: الإعلام شريك النجاح..ويدًا بيد نصنع إنجازًا يشعر به المواطن في حياته اليومية

عقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، لقاءً موسعًا مع عدد من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الصحف والمواقع الإخبارية، وذلك عقب توليه مهام منصبه مباشرة، مؤكدًا أن الإعلام يمثل ضلعًا رئيسيًا في منظومة العمل العام، وأن نجاح أي مسؤول يرتبط بوجود إعلام مهني ينقل الصورة كاملة بموضوعية وتجرد، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أنه حرص منذ اللحظة الأولى على لقاء الصحفيين والاستماع إليهم عن قرب، إيمانًا منه بأنهم الأقرب لنبض الشارع، والأقدر على نقل آراء المواطنين ومشكلاتهم، مشددًا على أنه يولي اهتمامًا خاصًا ببناء جسور تواصل مستمرة مع ممثلي وسائل الإعلام، تقوم على الشفافية والوضوح واحترام حق المواطن في المعرفة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً حقيقيًا بعيدًا عن الشعارات، قائمًا على الإنجاز الفعلي وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، موضحًا أن طموحه أن تكون الغربية في موقعها الذي تستحقه بين المحافظات، وأن تتحول التحديات إلى فرص للنجاح والتطوير.

وأضاف محافظ الغربية أن النجاح لا يتحقق إلا من خلال تكاتف الجميع، سواء الأجهزة التنفيذية أو الإعلام أو المجتمع المدني، مؤكدًا أن كل جهة تؤدي دورًا مكملًا للآخر، وأن الهدف المشترك هو خدمة أبناء المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات في كافة القطاعات.

تعظيم دور الإعلام

وأوضح أنه بدأ بالفعل في دراسة الملفات الحيوية بالمحافظة، وأنه سيعتمد بشكل أساسي على الجولات الميدانية والمتابعة الدقيقة للقطاعات الخدمية، مشيرًا إلى أن التواجد بين المواطنين والاستماع المباشر لمشكلاتهم سيكون ركيزة أساسية في أسلوب عمله.

كما اكد على أن المواطن البسيط سيظل في مقدمة الأولويات، وأن تحسين جودة الحياة، وتطوير الخدمات، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، تمثل محاور رئيسية في خطة العمل خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المحافظة تمتلك إمكانات واعدة تستحق إدارة فعالة ورؤية واضحة.

واختتم محافظ الغربية اللقاء برسالة تحمل قدرًا كبيرًا من التفاؤل، مؤكدًا أن أي تحدٍ، مهما بدا صعبًا، يمكن تجاوزه بالإرادة الصادقة والعمل المنظم وروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن الإعلام سيظل شريكًا فاعلًا في رصد الإنجازات وتصويب المسار، وأن أبواب المحافظة ستبقى مفتوحة للحوار البناء والكلمة المسؤولة التي تخدم صالح الغربية وأبنائها.

من جانبهم، أعرب

الصحفيين والمراسلين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، عن ترحيبهم بهذا اللقاء، مؤكدين استعدادهم الدائم والتام للتعاون البناء مع المحافظة لخدمة المواطنين بالغربية.