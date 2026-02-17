الأمم المتحدة تدين قرار إسرائيل باستئناف تسجيل الأراضي بالضفة الغربية المحتلة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة، حيث يؤدي هذا القرار إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، ويهدد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في المنطقة.

وبحسب مركز إعلام المتحدة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" إن مثل هذه الإجراءات - بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة - لا تُزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا غير قانونية وفق ما أكدته مـحكمة العدل الدولية.

وقال "دوجاريك" إن الأمين العام يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات، ويحذر مجددا من أن المسار الحالي على الأرض يُقوض فرص حل الدولتين.

كما جدد الأمين العام تأكيده على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية - والنظام المرتبط بها - لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف المتحدث الأممي أن الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، وهو حل الدولتين عبر المفاوضات، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي.