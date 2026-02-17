مستقبل وطن بالإسكندرية يطلق «مبادرة الخير» بمناسبة حلول شهر رمضان

أطلق حزب مستقبل وطن بالإسكندرية «مبادرة الخير» بمناسبة حلول الشهر الكريم، وذلك لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف أحياء المحافظة، ضمن خطة متكاملة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التكافل المجتمعي.

وأكد الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، أن المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب وحرصه الدائم على التواجد بين المواطنين، خاصة في المناسبات التي تتطلب تكاتف الجميع.

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن يضع على رأس أولوياته تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة ومساندتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك في إطار حرص الحزب على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن أمانات الحزب المختلفة بالمحافظة تعمل وفق خطة منظمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في جميع المناطق، مؤكدًا أن العمل المجتمعي يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الحزب خلال المرحلة الحالية.

وأشار أن «مبادرة الخير» تعد واحدة من المبادرات السنوية التي يحرص الحزب على إطلاقها كل عام مع حلول شهر رمضان المبارك، في إطار خطة متواصلة للعمل المجتمعي تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تقديم المساعدات الغذائية وتنفيذ عدد من الأنشطة الخدمية بمختلف المناطق.

في السياق ذاته، أوضح حسن خاطر، أمين التنظيم بالمحافظة، أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال التنسيق مع أمانات الأقسام والوحدات الحزبية، لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر المستحقة.

وأضاف أمين التنظيم بالمحافظة، أن الحزب يحرص على استمرار المبادرات المجتمعية طوال العام وليس خلال شهر رمضان فقط.

وأكدت أمانة الحزب بالإسكندرية استمرار جهودها في تنفيذ المزيد من المبادرات والأنشطة الخدمية خلال شهر رمضان، في إطار تعزيز روح التضامن ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظة.