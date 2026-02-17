قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ محافظ الغربية الجديد| صور

محمود زيدان

تقدم الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ السابق، وذلك تقديرًا لما بذله من جهود مخلصة وعطاء وطني خلال فترة توليه مسئولية المحافظة.

 وأكد رئيس  جامعة كفر الشيخ أن الفترة التي قضاها المحافظ السابق على رأس العمل التنفيذي بالمحافظة شهدت تعاونًا مثمرًا وبنّاءً بين الأجهزة التنفيذية وجامعة كفر الشيخ، بما أسهم في دعم مسيرة التنمية وخدمة المجتمع.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن اعتزازه بحالة التنسيق المستمر والتعاون الوثيق الذي جمع بين الجامعة والمحافظة في مختلف الملفات التنموية والخدمية، مشيرًا إلى أن اللواء دكتور علاء عبد المعطي كان داعمًا رئيسيًا لكافة المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة، بما يعكس إيمانه العميق بدور الجامعات في تحقيق التنمية الشاملة.

كما تقدم الدكتور يحيى عيد، بخالص التهنئة للواء دكتور علاء عبد المعطي بمناسبة صدور القرار بتوليه منصب محافظ الغربية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، واستكمال مسيرة العطاء والإنجاز لخدمة أبناء محافظة الغربية وتحقيق المزيد من النجاحات على مختلف الأصعدة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن القيادات الوطنية المخلصة تمثل ركيزة أساسية في دعم مسارات التنمية والبناء، مشددًا على أن الجامعة ستظل دائمًا شريكًا فاعلًا في خدمة قضايا المجتمع وتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ جامعات

