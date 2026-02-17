وكيل تعليم كفر الشيخ ومسؤول الوزارة يتابعان مدرسة هدى شعراوي| صور

أجرى الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، يرافقه وائل سعيد، مدير عام الأنشطة الاجتماعية بالوزارة، جولة صباحية، بمدرسة هدى شعراوي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

شهد وكيل الوزارة ومدير عام الأنشطة الاجتماعية بالوزارة طابور الصباح وتحية العلم، مؤكدين أهمية غرس قيم الانتماء والالتزام لدى التلاميذ، وضرورة تحقيق الانضباط داخل المدرسة.

قام وكيل الوزارة ومدير عام الأنشطة الاجتماعية بالوزارة بمتابعة الفصول الدراسية وحضرا عدداً من الحصص الدراسية، حيث تابعا شرح المعلمين وناقشا التلاميذ فيما درسوه للوقوف على مستواهم الحقيقي.

أكد الدكتور علاء جودة، أهمية التفاعل داخل الفصل، وتطبيق استراتيجيات التعلم النشط، والاهتمام بالفروق الفردية بين التلاميذ، كما أكد على ضرورة تفعيل البرنامج العلاجي في القراءة والكتابة للتلاميذ الضعاف، والالتزام بأعمال التقييمات ومتابعة نتائجها أولاً بأول، ودعم التلاميذ لتحسين مستوياتهم التحصيلية.

كما أكد وائل سعيد، مدير عام الأنشطة الاجتماعية بالوزارة، أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية المختلفة، لما لها من دور في تنمية شخصية التلميذ.