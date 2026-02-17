محافظ كفر الشيخ الجديد يصل الديوان العام ويباشر مهام منصبه| صور

وصل المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ الجديد، منذ قليل، إلى ديوان عام محافظة كفر الشيخ، لمباشرة مهام منصبه عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مستهل مرحلة جديدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة المرافق العامة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وكان في استقبال «المحافظ» لدى وصوله، الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

وسادت أجواء من الترحيب والتأكيد على العمل بروح الفريق الواحد لدفع عجلة التنمية وتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

السيرة الذاتية لـ المحافظ الجديد

يُعد المهندس إبراهيم عبد القادر مكي محجوب أحد أبرز الكوادر القيادية في قطاع البترول المصري، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) منذ ديسمبر 2022. تمتد مسيرته المهنية لأكثر من 30 عاماً من الخبرة المتخصصة في قطاعي البتروكيماويات والأسمدة، وهي المسيرة التي استندت إلى خلفية أكاديمية قوية بوقوفه على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الإسكندرية عام 1991.

بدأت رحلته المهنية في عام 1993 عندما التحق بشركة البتروكيماويات المصرية، حيث تدرج في عدة مناصب فنية وإدارية حتى وصل إلى منصب رئيس قطاع الشئون الفنية. وفي عام 2004، انتقل إلى الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) للعمل في إدارة العمليات.

شغل المهندس إبراهيم مكي سلسلة من المناصب القيادية الرفيعة، حيث تولى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، ومنصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيلاب، بالإضافة إلى توليه منصب مساعد رئيس الشركة للإنتاج بذات الشركة.

كما ساهم بخبراته في شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية، من خلال شغله لعدة مناصب قيادية، شملت مدير عام العمليات ومدير عام الشئون الفنية.