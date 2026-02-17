تحسين جودة الخدمات هدفنا.. أول تصريحات لمحافظ كفر الشيخ الجديد| صور

أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ الجديد أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود الميدانية والمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية، مع التركيز على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية.

وأشار المحافظ الجديد إلى أن هذا تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية ملموسة في مستوى الأداء الحكومي وجودة الخدمات.

أول تصريحات لمحافظ كفر الشيخ الجديد

قال المحافظ الجديد في أول تصريحات له: «أدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي تجاه أبناء محافظة كفر الشيخ، وسأعمل بكل جد وإخلاص على تحسين جودة الخدمات والمرافق»

وأشار إلى تكثيف التواجد الميداني، والاستماع المباشر لاحتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يحقق التنمية الشاملة ويعزز ثقة المواطن في الجهاز التنفيذي.

واختتم تصريحاته: «وهدفنا أن يشعر كل مواطن بتطور حقيقي وملموس في حياته اليومية».