رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ المحافظ الجديد بتوليه مهام منصبه

تقدم الدكتور يحيي عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، بخالص التهاني وأصدق التمنيات إلى المهندس إبراهيم مكي لثقة القيادة السياسية وتوليه منصب محافظ كفر الشيخ، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية وخدمة أبناء المحافظة.

وأكد الدكتور يحيي عيد، أن تولي المهندس إبراهيم مكي مسؤولية محافظة كفر الشيخ يمثل إضافة قوية لمنظومة العمل التنفيذي بالمحافظة، في ظل ما يتمتع به من خبرات مهنية وإدارية متميزة، ورؤية واضحة نحو دعم مسارات التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات المواطنين.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى حرص الجامعة الدائم على تعزيز أواصر التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، وتقديم الاستشارات الفنية والعلمية التي تخدم المشروعات القومية والتنموية على أرض المحافظة.

وأضاف الدكتور يحيي عيد، أن جامعة كفر الشيخ تضع كافة إمكاناتها العلمية والبحثية وخبراتها الأكاديمية في خدمة محافظة كفر الشيخ، انطلاقاً من دورها المجتمعي ومسؤوليتها الوطنية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات لصالح أبناء المحافظة.

واختتم رئيس جامعة كفر الشيخ تهنئته بالدعاء بأن يوفق الله المهندس إبراهيم مكي في أداء رسالته، وأن تشهد محافظة كفر الشيخ خلال الفترة المقبلة مزيداً من التقدم والازدهار في مختلف القطاعات، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.