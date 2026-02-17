قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
إيران تضع شرطين للمحادثات النووية.. وترامب يشارك «بصورة غير مباشرة» قبيل جولة جنيف الحاسمة
إيران.. خامنئي يهدد ترامب بهذا الأمر| تفاصيل
خامنئي لترامب: أقوى جيش في العالم قد يتعرض لضربة قاصمة لا يقوى على النهوض بعدها
إنفوجراف.. الحكومة تكثف استعداداتها لاستقبال شهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفاة والدة محمود فتح الله نجم الزمالك السابق

محمود فتح الله
محمود فتح الله

توفيت والدة محمود فتح الله، نجم نادي الزمالك السابق، اليوم الثلاثاء، حيث أعلن اللاعب الخبر عبر حسابه الشخصي على منصة “إنستجرام”. 

وتفاعل عدد من نجوم الكرة مع الخبر، مقدمين واجب العزاء، من بينهم خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، مؤكدين دعمهم ومواساتهم للأسرة في هذه اللحظة الصعبة.

 

مسيرة محمود فتح الله الرياضية

عرف فتح الله خلال مسيرته بأنه المدافع الهداف، حيث شارك في 344 مباراة سجل خلالها 50 هدفًا وصنع 7 أهداف لزملائه. 

كما حقق مع الزمالك بطولة كأس مصر 3 مرات، إضافة إلى بطولتين مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية أعوام 2008 و2010، ليكون جزءًا من الجيل الذهبي تحت قيادة المدرب حسن شحاتة.

 

بدايات التألق والانضمام للزمالك

بدأ محمود فتح الله مسيرته الكروية في ناشئي غزل المحلة قبل أن ينضم للفريق الأول ويظهر مستويات مميزة قادته للانضمام لمنتخبات الناشئين، ثم للمنتخب الأول عام 2005. 

في 2007، انتقل لصفوف الزمالك، حيث أصبح أحد أفضل المدافعين في مصر، وشارك مع المنتخب الوطني في أمم أفريقيا 2008 في غانا، ليحقق البطولة مع الفريق.

 

الإنجازات والرحلة الأخيرة قبل الاعتزال

واصل فتح الله التألق ضمن الجيل الذهبي للفراعنة الذي توج ببطولة أمم أفريقيا 2010 في أنجولا، كما فاز بدورة الألعاب العربية 2007 ودورة حوض النيل 2010، ومع الزمالك بين 2007 و2014، توج بكأس مصر أعوام 2008 و2013 و2014.

بعد الزمالك، انتقل لموسم واحد مع طلائع الجيش ثم موسمين مع الإنتاج الحربي، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع النجمة ونادي النجوم، ليقرر اعتزال كرة القدم نهائيًا في سبتمبر 2019، متجهًا بعد ذلك إلى مجال التدريب.

 

إرث فتح الله في الكرة المصرية

ترك محمود فتح الله إرثًا كبيرًا من العطاء مع الزمالك والمنتخب الوطني، مزيج من الإنجازات الفردية والجماعية، ليظل اسمه حاضرًا في ذاكرة جماهير الكرة المصرية حتى بعد اعتزاله.

محمود فتح الله نادي الزمالك الزمالك والدة محمود فتح الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

عمرو سعد

مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

تدريب الأئمة بأكاديمية الأزهر

أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة تطلق دورة «قطوف رمضانية من معارف إسلامية»

هل حقن المضاد الحيوي مفطرة

هل حقن المضاد الحيوي مفطرة ؟

دعاء وداع شهر شعبان

دعاء وداع شهر شعبان.. اللهم تقبله منا وسلمنا لرمضان

بالصور

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

فوائد القوانص
فوائد القوانص
فوائد القوانص

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد