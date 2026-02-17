وفاة والدة محمود فتح الله نجم الزمالك السابق

توفيت والدة محمود فتح الله، نجم نادي الزمالك السابق، اليوم الثلاثاء، حيث أعلن اللاعب الخبر عبر حسابه الشخصي على منصة “إنستجرام”.

وتفاعل عدد من نجوم الكرة مع الخبر، مقدمين واجب العزاء، من بينهم خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، مؤكدين دعمهم ومواساتهم للأسرة في هذه اللحظة الصعبة.

مسيرة محمود فتح الله الرياضية

عرف فتح الله خلال مسيرته بأنه المدافع الهداف، حيث شارك في 344 مباراة سجل خلالها 50 هدفًا وصنع 7 أهداف لزملائه.

كما حقق مع الزمالك بطولة كأس مصر 3 مرات، إضافة إلى بطولتين مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية أعوام 2008 و2010، ليكون جزءًا من الجيل الذهبي تحت قيادة المدرب حسن شحاتة.

بدايات التألق والانضمام للزمالك

بدأ محمود فتح الله مسيرته الكروية في ناشئي غزل المحلة قبل أن ينضم للفريق الأول ويظهر مستويات مميزة قادته للانضمام لمنتخبات الناشئين، ثم للمنتخب الأول عام 2005.

في 2007، انتقل لصفوف الزمالك، حيث أصبح أحد أفضل المدافعين في مصر، وشارك مع المنتخب الوطني في أمم أفريقيا 2008 في غانا، ليحقق البطولة مع الفريق.

الإنجازات والرحلة الأخيرة قبل الاعتزال

واصل فتح الله التألق ضمن الجيل الذهبي للفراعنة الذي توج ببطولة أمم أفريقيا 2010 في أنجولا، كما فاز بدورة الألعاب العربية 2007 ودورة حوض النيل 2010، ومع الزمالك بين 2007 و2014، توج بكأس مصر أعوام 2008 و2013 و2014.

بعد الزمالك، انتقل لموسم واحد مع طلائع الجيش ثم موسمين مع الإنتاج الحربي، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع النجمة ونادي النجوم، ليقرر اعتزال كرة القدم نهائيًا في سبتمبر 2019، متجهًا بعد ذلك إلى مجال التدريب.

إرث فتح الله في الكرة المصرية

ترك محمود فتح الله إرثًا كبيرًا من العطاء مع الزمالك والمنتخب الوطني، مزيج من الإنجازات الفردية والجماعية، ليظل اسمه حاضرًا في ذاكرة جماهير الكرة المصرية حتى بعد اعتزاله.