رياضة

الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك وسيراميكا في الكأس

الزمالك
الزمالك
علا محمد

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير بشأن مباراة الزمالك وسيراميكا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب الغندور: "توقعاتكم لمباراة الزمالك وسيراميكا في الكأس".

وقد استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026.

المقرر أن يلتقي الزمالك  سيراميكا كليوباترا مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى مواصلة مشواره في البطولة، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، من أجل المنافسة بقوة على اللقب المحلي.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في استعادة جزء كبير من بريقه خلال الفترة الأخيرة، محققًا فوزين متتاليين كان لهما أثر إيجابي على الحالة الفنية والذهنية للاعبين، حيث تفوق على سموحة في الدوري المصري، قبل أن يحقق انتصارًا مهمًا على كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليؤكد الفريق عودته التدريجية للطريق الصحيح.

ويراهن الجهاز الفني للزمالك على مزيج من الخبرة والشباب داخل أرض الملعب، من أجل فرض أسلوب اللعب منذ الدقائق الأولى، والضغط على دفاعات سيراميكا كليوباترا، مع استغلال الفرص الهجومية بأفضل صورة ممكنة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عبد الرحيم إيشو، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، مع مفاضلة بين عمر جابر ومحمد إبراهيم لشغل الجبهة اليمنى.

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد شحاتة، وخوان بيزيرا.

خط الهجوم: أحمد شريف، ناصر منسي، وعدي الدباغ.

ويأمل جمهور الزمالك أن ينجح الفريق في تجاوز هذه المواجهة الصعبة، ومواصلة الزحف نحو منصة التتويج، خاصة أن بطولة كأس مصر تمثل هدفًا مهمًا لإسعاد الجماهير هذا الموسم.

