استعدادا لشهر رمضان.. مدير أوقاف مطروح يعقد اجتماعا بمديري الإدارات الفرعية

عقد الشيخ الدكتور محمود سعد جاهين، مدير عام مديرية أوقاف مطروح، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الفرعية، وذلك في إطار تنفيذ خطة المديرية الدعوية والاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك.



وشهد الاجتماع حضور الشيخ إبراهيم الفار مدير الدعوة، والشيخ محمد مصطفى مدير شؤون الإدارات، والشيخ سامي عبيد مدير المتابعة، إضافة إلى رؤساء الأقسام وجميع مديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة.



وخلال اللقاء، شدد على ضرورة قيام كل إدارة بتنظيم حملة نظافة شاملة للمساجد والزوايا التابعة لها، تهيئة لاستقبال الشهر الكريم، وبما يضمن توفير أجواء إيمانية مناسبة للمصلين.



وأكد مدير عام الأوقاف أهمية الالتزام الكامل بإقامة الشعائر والانضباط في أداء المهام الدعوية، مع عدم التهاون تجاه أي تقصير، حفاظا على قدسية بيوت الله وحسن سير العمل خلال شهر رمضان.



كما دعا إلى تحفيز الأئمة والعاملين الملتزمين وتقدير جهودهم، دعما للتميز وترسيخا لقيم المسؤولية والانضباط.



وأشار إلى ضرورة مراعاة ظروف المصلين خلال الشهر الفضيل، خاصة في صلوات التراويح والدروس الدينية، بما يحقق مقاصد العبادة في أجواء من التيسير والاعتدال دون إفراط أو مشقة.



وفي ختام الاجتماع، أكد أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاونهم لضمان الاستعداد الأمثل للشهر المبارك، وتحقيق رسالة دعوية وتربوية مؤثرة تخدم أبناء المحافظة.