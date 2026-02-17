قطع المياه عن عدة قرى بشبراخيت وإيتاي البارود بالبحيرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، توقف تشغيل محطة مياه ابتوك، وذلك لأعمال غسيل وتطهير خزان المياه المرشحة بالمحطة، في إطار خطة الشركة الدورية للحفاظ على جودة المياه المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يبدأ التوقف اعتبارا من الساعة الثانية صباحًا، وحتى الساعة الثانية مساءً يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير.

المناطق المتأثرة: ابتوك، بعض قرى مجلس قرية الرفدان، مجلس قرية أورين، جزيرة نكلا، نكلا العنب، بعض قرى شرق إيتاي البارود.

وتهيب الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما تناشد أصحاب المخابز والمستشفيات والوحدات المحلية وكافة المصالح والجهات الحيوية باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم من المياه لحين الانتهاء من أعمال الغسيل والتطهير.

وتؤكد الشركة، أنه سيتم توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة عند الحاجة، ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.

وتؤكد الشركة، أن المياه ستعود إلى طبيعتها فور الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.