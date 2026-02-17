قائد قسد: مؤسساتنا ستحتفظ بمديريها وأعضائها أثناء عملية الدمج

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن المؤسسات التابعة لهم ستحتفظ بمديريها وأعضائها خلال مرحلة الدمج، مؤكدا التوصل إلى اتفاق يقضي بدمج قواتهم ضمن ألوية وزارة الدفاع السورية.

وأوضح أن عملية الدمج قد تستغرق بعض الوقت، لكنه أعرب عن ثقته في نجاحها واستكمالها وفق ما تم التوافق عليه.

وأضاف أن قوات قسد سحبت جميع عناصرها العسكرية إلى الثكنات حفاظاً على الاستقرار واستمراراً في تنفيذ الاتفاق، مشددا على ضرورة انسحاب القوات العسكرية من محيط عين العرب (كوباني)، على أن تحل محلها قوات أمنية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.