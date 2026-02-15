قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد المدارس في رمضان 2026 .. قرارات نهائية
وزير البترول: 3 شركات دولية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 16.7 مليار دولار
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
تشكيل الجيش الملكي لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
خالد البلشي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة كارثة على العمل الصحفي
مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء
15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026
السعودية تحدد موعد استطلاع هلال رمضان 2026
دعاء المغرب 28 شعبان.. كلمات قصيرة تجلب لك المغفرة والرحمة
سعر الدولار اليوم 15-2-2026 .. تراحع 4 قروش
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس أول أيام شهر رمضان 2026
أسعار الذهب الآن في مصر.. الحق اشتري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو: اجتماع تاريخي مع الخارجية السورية وقائد قسد.. وواشنطن تدعم استمرار المسار

روبيو
روبيو
فرناس حفظي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، إن اجتماعه مع وزير الخارجية السوري وقائد قوات قسد كان "تاريخيا"، مؤكدا رضا الولايات المتحدة عن المسار العام في سوريا وضرورة الاستمرار فيه. 

وأضاف روبيو أن الاتفاق بين السلطات السورية وقوات قسد يحتاج الآن إلى التنفيذ الفوري، مشددا على أهمية متابعة تنفيذه على الأرض لضمان استقرار المنطقة.


تأتي تصريحات روبيو في وقت تشهد فيه سوريا تحديات أمنية وإنسانية متزايدة، وسط استمرار العمليات المسلحة، وتفاقم آثار الأزمات الطبيعية مثل الأمطار الغزيرة التي أغرقت مساحات زراعية واسعة في منطقة سهل الروج بريف إدلب، ما أدى إلى أضرار كبيرة بالمزروعات.


كما سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ثمانية مدنيين، بينهم خمسة أطفال، جراء انفجارات ألغام أرضية وإطلاق نار مجهول المصدر في مناطق متفرقة من البلاد.


وفي التطورات الطبية، أعلن الكادر الطبي في مشفى التل الوطني بريف دمشق تعليق استقبال الحالات غير الطارئة وإيقاف العمليات الجراحية الباردة، ونظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم ورفع الرواتب، في حين تداول ناشطون مقاطع فيديو لطفلة فقدت وعيها بعد استنشاق مادة شعلة في أحد شوارع حلب.


تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل استمرار التنسيق الأمني بين العراق وسوريا وتركيا، بعد موافقة العراق على الانضمام إلى خلية استخباراتية ثلاثية تركز على مكافحة نشاط تنظيم الدولة والتعامل مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في مثلث الحدود بين الدول الثلاث.

ماركو روبيو وزير الخارجية السوري قوات قسد سوريا ريف دمشق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

زهدي: كلمة الرئيس السيسي أمام «النيباد» تتوج جهود العمل التنموي الإفريقي

ترامب

ترامب: يجب على حركة حماس الوفاء بالتزاماتها بالنزع الكامل والفوري للسلاح

الاستثمارات

مصر على خريطة الاستثمار الألماني.. بنية تحتية قوية وطاقة خضراء تقودان شراكة استراتيجية جديدة

بالصور

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد