نفاد تذاكر حفل عمرو دياب بتركيا في أغسطس بعد 3 ساعات من طرحها

نفذت عدد كبير من تذاكر حفل النجم الكبير عمرو دياب في تركيا المحدد لها 2 أغسطس المقبل بعد 3 ساعات من طرحها.

ويعد هذا الحفل الأول لعمرو دياب في تركيا، حيث طُرحت تذاكر الحفل للبيع يوم الثلاثاء الماضي، وكانت مقسّمة إلى 6 فئات مختلفة.

وخلال 3 ساعات فقط، نفدت التذاكر في 3 من هذه الفئات، وهو ما يعكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها عمرو دياب لدى الجمهور، خاصة في تركيا.

وكان عمرو دياب، حقق إنجازًا كبيرا مؤخرا، بعد أن أصبح أول فنان يحقق 3 مليارات استماع على منصة أنغامي.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة من الأرقام القياسية التي حققها عمرو دياب مؤخرًا وهذا الامر يعكس جماهيريته الواسعة واستمرارية نجاحه في تأكيد على مكانته كأيقونة موسيقية عربية عابرة للأجيال.