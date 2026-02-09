يحيى الموجي: فشلت مع عمرو دياب في أول ألبوم لنا يا طريق

كشف الموسيقار يحيى الموجي، تفاصيل جديدة عن بدايته في عالم الموسيقي، قائلا :"فشلت مع عمرو دياب في أول ألبوم لنا يا طريق يا طريق".



وأضاف الموسيقار يحيى الموجي، أن وجود كبار الفنانين أيام الزمن الجميل في منزل والدي جعلني أحب الموسيقى منذ صغري، متابعا أنه عبد الحليم حافظ كان يعتبرنا أولاده ويزورنا في المنزل بشكل متواصل وفي كل المناسبات.

وتابع الموسيقار يحيى الموجي، أنه :"كنت زميل الهضبة عمرو دياب في المعهد وكونا فرقة موسيقية ثم تشاركنا في ألبومات عديدة بعدها، وتعاونت كثيرا مع الفنان إيمان البحر درويش والفنانات لطيفة وسميرة سعيد وأنغام".