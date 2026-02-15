ياسر جلال: ندعم حرية الصحافة.. وفوضى التصوير انتشرت مع أي موقف بالشارع

عرض ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ، المقترح الخاص بضوابط النشر والتصوير، وقال إنه لا يجب لأي أحد أن يمس حق الصحفي؛ لأنه موجود ضمن مادة دستورية صريحة، ومخالفتها خطأ جسيم، مؤكدا: “نحن مع حرية الصحافة”.

وأوضح- خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بحضور نقيبي الصحفيين والإعلاميين- أنه لا بد من التنظيم، فلا يمكن أن يكون من صوَّر أقدام ممثلة "صحفيا"، ولا بد من التنظيم، وتنظيم ممارسة الصحفيين المتدربين لحقهم من خلال نقابة الصحفيين.

وأكد أن “فوضى التصوير عمال على بطال في العزاءات والمناسبات” انتشرت في الأونة الأخيرة، ووصل الأمر إلى تصوير بعض الفنانات صورا غير لائقة، وفي العزاء تصوير غير لائق، واقتحام خصوصية أهل المتوفى".

وقال: انتقلت هذه العدوى إلى الشارع، “واحد كَسَر على واحد؛ يصوره وينشر على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقال إن منع النشر أو التصوير غير موجود، لكن المادة 57 من الدستور، تقول: “الحياة الخاصة مصونة”، والمادة 99 تقول: إن “كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة؛ جريمة لا تسقط بالتقادم”، مؤكدا أن أي تصوير أو تسجيل يجب أن يكون بإجراءات صحيحة.

وأشار إلى المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات، التي تتحدث عن جرائم تمس القيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة.