برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بإقرار الحزمة الاجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيادة أجور العاملين بالدولة، موضحًا أن توقيت الإعلان عنها قبل شهر رمضان يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين في فترة تمثل ذروة الاستهلاك للأسرة المصرية.

وأضاف "الجندي"، أن هذه التوجيهات تؤكد أن المواطن يأتي في صدارة أولويات الدولة، وأن سرعة التنفيذ وبدء صرف المستحقات قبل الشهر الكريم يعكسان إدراكًا كاملًا لحساسية الأوضاع الاقتصادية، وحرصًا على توفير قدر من الاستقرار المعيشي للفئات المختلفة، خاصة الأولى بالرعاية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحزمة الاجتماعية لا تقتصر على زيادة الرواتب أو تقديم دعم نقدي فحسب، بل تمتد لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المجتمعي وتقوية جسور الثقة بين الدولة والمواطنين.

كما أوضح النائب محمد الجندي، أن اختيار هذا التوقيت لتطبيق الحزمة يعكس سعي الدولة لتحقيق توازن مدروس بين استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يخفف الأعباء المالية عن الأسر المصرية ويدعم حقها في حياة كريمة.