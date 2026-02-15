قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
بالأرقام والإنفوجراف.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه في رمضان
برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بإقرار الحزمة الاجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ
محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيادة أجور العاملين بالدولة، موضحًا أن توقيت الإعلان عنها قبل شهر رمضان يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين في فترة تمثل ذروة الاستهلاك للأسرة المصرية.

وأضاف "الجندي"، أن هذه التوجيهات تؤكد أن المواطن يأتي في صدارة أولويات الدولة، وأن سرعة التنفيذ وبدء صرف المستحقات قبل الشهر الكريم يعكسان إدراكًا كاملًا لحساسية الأوضاع الاقتصادية، وحرصًا على توفير قدر من الاستقرار المعيشي للفئات المختلفة، خاصة الأولى بالرعاية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحزمة الاجتماعية لا تقتصر على زيادة الرواتب أو تقديم دعم نقدي فحسب، بل تمتد لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المجتمعي وتقوية جسور الثقة بين الدولة والمواطنين.

كما أوضح النائب محمد الجندي، أن اختيار هذا التوقيت لتطبيق الحزمة يعكس سعي الدولة لتحقيق توازن مدروس بين استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يخفف الأعباء المالية عن الأسر المصرية ويدعم حقها في حياة كريمة.

محمد الجندي مجلس الشيوخ السيسي

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق

مفتي الجمهورية ينعى الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق

مرصد الأزهر: تصاعد محدود في وتيرة الإرهاب بشرق إفريقيا يقابله ضربات عسكرية خلال يناير 2026

مرصد الأزهر: تصاعد محدود في وتيرة الإرهاب بشرق إفريقيا يقابله ضربات عسكرية خلال يناير 2026

الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ مصطفى عبد الرازق

الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ مصطفى عبد الرازق

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

