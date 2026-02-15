عقيد أمريكي متقاعد: ترامب يحاول الوصول إلى مساحة تفاهم مشتركة مع إيران

قال العقيد متقاعد في الجيش الأمريكي، الدكتور ديفيد سيمز، إن احتمال عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد الإيراني علي خامنئي يظل غير مؤكد، لكنه لا يستبعده بالكامل في ضوء أسلوب ترامب السياسي.

وأوضح سيمز خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن ترامب سبق أن وجّه دعوات للقاءات مماثلة أكثر من مرة، ولا يُبدي تحفظاً كبيراً تجاه الاجتماع مع شخصيات وزعماء مختلفين، مشيراً إلى أن اللقاءات المباشرة والشخصية تمثل نهجاً مفضلاً لديه لإظهار الحضور أمام ما يصفهم بـ"القادة الأقوياء".

وأضاف أن ترامب يميل إلى الدبلوماسية القائمة على التواصل المباشر، معتقداً أنه يسعى من خلال هذا الأسلوب إلى خلق مساحة تفاهم مع الطرف الآخر، بما يتيح الوصول إلى اتفاق يخدم المصالح الأمريكية.

وأشار سيمز إلى أن ترامب يتعامل مع الملفات السياسية بعقلية رجل الأعمال، إذ يركز على فكرة "الصفقة الناجحة"، ويرغب في تحقيق اتفاق يمكن تقديمه باعتباره إنجازاً عملياً ومكسباً تفاوضياً.