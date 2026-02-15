برلماني: حزمة الحماية الاجتماعية تعيد الانضباط وتدعم محدودي الدخل

في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل المواطنين، أعلنت الحكومة إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة 40 مليار جنيه ، تتضمن إجراءات مباشرة لدعم الأجور والمعاشات وتعزيز برامج الدعم النقدي.

وتأتي هذه التحركات في توقيت مهم، قبيل شهر رمضان، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.



وتعكس حزمة الحماية الاجتماعية توجهًا رسميًا لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق قدرًا من الاستقرار المجتمعي ويخفف من آثار التحديات الاقتصادية الحالية.



في هذا الصدد، أكد النائب أحمد سمير ، عضو مجلس الشيوخ ، أن إعلان الحكومة عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بقيمة 40 مليار جنيه، تأتي في توقيت شديد الأهمية قبيل حلول شهر رمضان، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن.

و أوضح " سمير " في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق قدر من الاستقرار المجتمعي خلال المرحلة الحالية

كما أشار عضو الشيوخ إلى أن عرض خطة زيادة الأجور على السيد عبد الفتاح السيسي تمهيدًا لإقرارها رسميًا يعكس إدراك الدولة لأهمية تحسين مستوى دخول العاملين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، باعتبارهم الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.



و شدد " سمير " علي أن أي زيادات في الأجور يجب أن تتواكب مع سياسات واضحة لضبط الأسواق وكبح جماح التضخم، حتى يشعر المواطن بأثر حقيقي على أرض الواقع، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان استدامة برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز شبكة الأمان للفئات الأولى بالرعاية.



جاء ذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أنها بقيمة إجمالية تتجاوز الـ40 مليار جنيه وتطبق حتى نهاية العام المالي الحالي.



وقال رئيس الوزراء أن المحور الأول سيكون دعم نقدي على دفعتين شهر رمضان والعيد ل١٥ مليون أسرة منهم ٥ ملايين تكافل وكرامة و١٠ ملايين للأسر المستحقة.

وأشار رئيس الوزراء الى أن المحور الثاني سيتم ضخ مبلع ٣ مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة و٣ مليار لقوائم الانتظار و٣ مليار لدخول محافظ المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل في شهر أبريل المقبل .

وأشار إلى أن المحور الثالث مخصص للفلاح حيث سيتم صرف ٤ مليارات جنيه فروق أسعار القمح .

واشار إلى أن المحور الرابع صرف ١٥ مليار جنيه للانتهاء من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

وأضاف أنه سيتم تطبيقها من الان وحتى ٣٠ يونيو بقيمة ٤٠ مليار جنيه، مشيرا إلى أن فلسفتها أن تكون لعدد من الأنشطة.

وأشار إلى أن الرئيس وجه بتبكير صرف مرتبات موظفي الدولة قبل حلول شهر رمضان المبارك وتبكير صرف المرتبات قبل عيد الفطر.



زيادة المرتبات والأجور



كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إعداد خطة شاملة لـ "زيادة المرتبات والأجور"، تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام شهر رمضان المبارك لإقرارها رسمي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع حلول الشهر الفضيل.