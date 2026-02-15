داليا مصطفى: أرفض تجسيد السيرة الذاتية لسعاد حسني: أنا أحبها جدًا

كشفت الفنانة داليا مصطفى عن رفضها فكرة تجسيد السيرة الذاتية للفنانة الراحلة سعاد حسني، مؤكدة أن قرارها نابع من خوفها الشديد من عدم تقديم الشخصية بالشكل الذي يليق بتاريخها ومكانتها في قلوب الجمهور.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضحت داليا مصطفى أنها تعتبر سعاد حسني رمزًا فنيًا استثنائيًا يصعب تكراره، مشيرة إلى أنها تحبها جدًا وتتأثر بأعمالها، وهو ما يجعلها تشعر بمسؤولية كبيرة تجاه أي عمل يتناول سيرتها الذاتية.

وأضافت أن تجسيد شخصية بحجم “السندريلا” يتطلب تحضيرًا خاصًا ودقة شديدة، لأن الجمهور ما زال يحتفظ بصورة ذهنية راسخة لها، مؤكدة أن الأمر ليس مجرد أداء تمثيلي، بل مسؤولية تاريخية وفنية كبيرة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على تقديرها الكبير لمسيرة سعاد حسني الفنية، مشددة على أنها تفضل الاحتفاظ بصورة النجمة الكبيرة كما هي في وجدانها ووجدان جمهورها.