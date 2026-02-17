أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 17 فبراير 2026، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم انخفاضًا عن أمس حيث سجل عيار 21 أمس 6720 جنيها، و اليوم سجلت 6665 جنيها.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى 5713 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6665 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7617 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 53280 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 17 فبراير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 46.85 جنيه

سعر الشراء: 46.71 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.57 جنيه

سعر الشراء: 55.40 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.94 جنيه

سعر الشراء: 63.73 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.49 جنيه

سعر الشراء: 12.45 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.75 جنيه

سعر الشراء: 12.71 جنيه



أعلنت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، 17 فبراير 2026.

توقعت الهيئة خلال “صباح الخير يا مصر” أن يشهد الطقس انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، تصل قيمته إلى 6 درجات في بعض المناطق.

تفاصيل الطقس في مختلف أنحاء الجمهورية

من المتوقع أن يسود اليوم طقس بارد في الصباح الباكر ودافئ خلال النهار على أغلب الأنحاء، بينما سيكون حارًا على جنوب الصعيد وباردًا ليلاً.

القاهرة الكبرى: العظمى 24 درجة، الصغرى 13 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 33 درجة في أسوان، مع صغرى 16 درجة.

مدن السواحل الشمالية: الإسكندرية 23 درجة، مطروح 22 درجة.

تنبيه للأهالي بتوخي الحذر بسبب الرياح والأتربة.

كما أشارت “غانم” إلى أن بعض المناطق قد تشهد رياحًا نشطة وأتربة عالقة تؤثر على الرؤية، خاصة في مناطق شمال البلاد وسيناء، مؤكدة ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

عودة الطقس المعتدل بعد موجة من التقلبات

وأوضحت “غانم” أن هذا التحسن في درجات الحرارة يأتي بعد موجة من التقلبات الحادة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأهابت الهيئة بالجميع ضرورة متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس لضمان السلامة العامة وتجنب التعرُّض للمخاطر.