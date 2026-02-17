قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
امرأة منزوعة الرحمة.. ليبية تترك رضيعها للكلاب حتى الموت
رئيس برلمانية مستقبل وطن: نسعى لزيادة مساحة التوافق وتبادل الرؤى مع كافة النواب
الرئيس السيسي يوجه بضبط الأسواق استعداداً لرمضان ويطلق "كاري أون" مشروعاً قومياً للمجمعات الاستهلاكية
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
محافظات

عطل كهربائي مفاجئ يتسبب في قطع المياه بـ 4 قرى بالبحيرة

ساندي رضا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، توقف محطة مياه منشية نصار من الساعة الحادية عشر صباح اليوم الثلاثاء، وذلك نتيجة عطل كهربائي مفاجئ من خارج المحطة.

وترتب على ذلك انقطاع المياه عن المناطق التي تتغذى من المحطة، وهي زاوية غزال، الزاوية، الأبعادية، الصفاصيف، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لإصلاح العطل الكهربائي في أسرع وقت ممكن.

وفور الانتهاء من الإصلاح سيتم تشغيل المحطة وعودة المياه إلى طبيعتها تدريجيًا، وتؤكد الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة عند الحاجة، ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.

وتقدمت الشركة باعتذارها عن هذا الظرف الطارئ الخارج عن إرادتها، مؤكدة حرصها على سرعة إعادة الخدمة.

