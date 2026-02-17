عطل كهربائي مفاجئ يتسبب في قطع المياه بـ 4 قرى بالبحيرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، توقف محطة مياه منشية نصار من الساعة الحادية عشر صباح اليوم الثلاثاء، وذلك نتيجة عطل كهربائي مفاجئ من خارج المحطة.

وترتب على ذلك انقطاع المياه عن المناطق التي تتغذى من المحطة، وهي زاوية غزال، الزاوية، الأبعادية، الصفاصيف، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لإصلاح العطل الكهربائي في أسرع وقت ممكن.

وفور الانتهاء من الإصلاح سيتم تشغيل المحطة وعودة المياه إلى طبيعتها تدريجيًا، وتؤكد الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة عند الحاجة، ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.

وتقدمت الشركة باعتذارها عن هذا الظرف الطارئ الخارج عن إرادتها، مؤكدة حرصها على سرعة إعادة الخدمة.