خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبحيرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى نشبت مشاجرة بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة بين طرف أول : (إحدى السيدات "مصابة بكدمات بالجسم" ونجل شقيقها "مصاب بجرح بفروة الرأس") ، طرف ثان (عامل وزوجته "مصابان بكدمات متفرقة) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، وذلك بسبب خلافات بينهم حول الجيرة ، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

