واقعة قديمة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شخص وسيدة داخل ميكروباص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشادة بين إحدى الفتيات وأحد الأشخاص وقيامه بالتعدى عليها وإحداث إصابتها ومحاولة التحرش بها أثناء إستقلالها سيارة ميكروباص بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الميكروباص وقائده ( سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) ، وبمواجهته أقر بأن الواقعة قديمة منذ 4 شهور حال تواجده بدائرة قسم التجمع الخامس وقيامه بتحميل الركاب حدثت مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وسيدة لا يعلم بياناتهما لخلاف على أولوية ركوب السيارة "الميكروباص" تطورت لمشاجرة بينهما تعدوا على بعضهما ونتج عن ذلك إصابة السيدة أسفل عينها وقام الركاب بالفض بينهما دون تحرير محضر ولا يوجد واقعه تحرش.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

