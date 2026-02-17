8 غيابات تضرب الزمالك في موقعة سيراميكا كليوباترا بكأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الخامسة مساء حيث يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، رغم الغيابات المؤثرة التي تضرب صفوفه قبل اللقاء.

غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

ويعاني الفريق الأبيض من غياب 8 لاعبين لأسباب متنوعة، ما بين الإصابة وعدم الجاهزية الفنية ووجهة نظر الجهاز الفني بقيادة المدرب معتمد جمال.

ويغيب بداعي الإصابة كل من “محمد صبحي، آدم كايد، عمرو ناصر”، فيما يغيب “محمد عواد، وسيف فاروق جعفر” بقرار فني.

ويبتعد “أحمد فتوح، محمود جهاد” وأحمد حسام عن المشاركة؛ لعدم الجاهزية.

ويأمل الجهاز الفني في تعويض هذه الغيابات؛ عبر الاعتماد على العناصر المتاحة، من أجل عبور عقبة سيراميكا كليوباترا، ومواصلة المشوار في البطولة المحلية.