«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
رياضة

8 غيابات تضرب الزمالك في موقعة سيراميكا كليوباترا بكأس مصر

عبدالله هشام

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الخامسة مساء حيث يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، رغم الغيابات المؤثرة التي تضرب صفوفه قبل اللقاء.

غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

ويعاني الفريق الأبيض من غياب 8 لاعبين لأسباب متنوعة، ما بين الإصابة وعدم الجاهزية الفنية ووجهة نظر الجهاز الفني بقيادة المدرب معتمد جمال.

ويغيب بداعي الإصابة كل من “محمد صبحي، آدم كايد، عمرو ناصر”، فيما يغيب “محمد عواد، وسيف فاروق جعفر” بقرار فني.

ويبتعد “أحمد فتوح، محمود جهاد” وأحمد حسام عن المشاركة؛ لعدم الجاهزية.

ويأمل الجهاز الفني في تعويض هذه الغيابات؛ عبر الاعتماد على العناصر المتاحة، من أجل عبور عقبة سيراميكا كليوباترا، ومواصلة المشوار في البطولة المحلية.

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

عمرو سعد

مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه

جامعة سوهاج

مفتي الجمهورية ورئيس جامعة سوهاج الأهلية يطلقان برنامجًا جديدًا لبناء الوعي والتدريب المشترك

زرع الصمام الرئوي بالقسطرة القلبية تدخل دقيق تتجاوز تكلفته خارج التغطية الصحية الشاملة المليون جنيه

نجاح أول عمليتين لزرع الصمام الرئوي عن طريق القسطرة القلبية التداخلية بمستشفى نصر بورسعيد

مبادرة الخير بالإسكندرية

مستقبل وطن بالإسكندرية يطلق «مبادرة الخير» بمناسبة حلول شهر رمضان

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

