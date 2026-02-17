تعرف على منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية

حسم الزمالك تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أنهى مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

وجاء تأهل الزمالك عقب فوزه على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1، في مواجهة قوية أكدت تفوق الأبيض وحسمه لبطاقة الصدارة.

كما ضمن المصري البورسعيدي التأهل إلى الدور ذاته، بعد فوزه على زيسكو يونايتد بهدفين دون رد، ليواصل الفريق البورسعيدي مشواره القاري بنجاح.

منافسو الزمالك المحتملون

بصفته متصدرًا لمجموعته، ينتظر الزمالك مواجهة أحد أصحاب المركز الثاني، وهم:

أولمبيك آسفي (وصيف المجموعة الأولى)

أوتوهو (وصيف المجموعة الثالثة)

مانيما يونيون (وصيف المجموعة الثانية)

وتقام قرعة الدور ربع النهائي اليوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، حيث ستحدد المواجهات المرتقبة في الأدوار الإقصائية، وسط طموحات للأبيض، في ظل سعيه لاستعادة اللقب القاري ومواصلة مشواره نحو منصة التتويج.