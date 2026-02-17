قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نجم الزمالك يشيد بدور وليد صلاح الدين في احتواء غضب الجماهير

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
منار نور

أشاد أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق بوليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد تدخله لاحتواء غضب جماهير القلعة الحمراء، خلال الفريق امام مواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب دويدار عبر حسابه على فيسبوك":"أنا بحب كابتن وليد صلاح الدين علي المستوي الشخصي  راجل محترم وعارف بيعمل ايه كويس لما راح لجمهور الأهلي علشان مترميش ازايز تدل إنه شخص مسئول في كل تصرفاته وراجل وطني بمعني الكلمة".

وشهد أحداث المباراة منافسة قوية بين لاعبي الفريقين، حيث يرغب كلا منهما في تحقيق الانتصار، مما أدى لزيادة حماس الجماهير في المدرجات.

ودخل بعض لاعبي الفريقين في مشادة سريعة، انتهت بحصول لاعب الجيش الملكي وطاهر محمد طاهر على بطاقة صفراء لكلا منهما.

وتوجه وليد صلاح الدين أثناء خروجه من أرضية الملعب، قبل الدخول لغرف الملابس، نحو مدرجات جماهير الأهلي من أجل امتصاص غضبهم، وتهدئة الأجواء.

الاهلي وليد صلاح الدين امام عاشور

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

دفاعات جوية روسية - أرشيفي

روسيا تعلن إسقاط 27 طائرة مسيرة أوكرانية صباح اليوم

الأمم المتحدة تدين قرار إسرائيل باستئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

الأمم المتحدة تدين قرار إسرائيل باستئناف تسجيل الأراضي بالضفة الغربية المحتلة

الرئيس الباكستاني يؤكد مجددا دعم بلاده لسياسة "الصين الواحدة" ويشيد بالعلاقات الثنائية

الرئيس الباكستاني يؤكد مجددا دعم بلاده لسياسة "الصين الواحدة" ويشيد بالعلاقات الثنائية

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

لغداء لذيذ.. أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

