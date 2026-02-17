نجم الزمالك يشيد بدور وليد صلاح الدين في احتواء غضب الجماهير

أشاد أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق بوليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد تدخله لاحتواء غضب جماهير القلعة الحمراء، خلال الفريق امام مواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب دويدار عبر حسابه على فيسبوك":"أنا بحب كابتن وليد صلاح الدين علي المستوي الشخصي راجل محترم وعارف بيعمل ايه كويس لما راح لجمهور الأهلي علشان مترميش ازايز تدل إنه شخص مسئول في كل تصرفاته وراجل وطني بمعني الكلمة".

وشهد أحداث المباراة منافسة قوية بين لاعبي الفريقين، حيث يرغب كلا منهما في تحقيق الانتصار، مما أدى لزيادة حماس الجماهير في المدرجات.

ودخل بعض لاعبي الفريقين في مشادة سريعة، انتهت بحصول لاعب الجيش الملكي وطاهر محمد طاهر على بطاقة صفراء لكلا منهما.

وتوجه وليد صلاح الدين أثناء خروجه من أرضية الملعب، قبل الدخول لغرف الملابس، نحو مدرجات جماهير الأهلي من أجل امتصاص غضبهم، وتهدئة الأجواء.